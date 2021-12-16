Sức khỏe 12 con giáp ngày 17/12/2021: Mão không ngon miệng, Tỵ tràn đầy năng lượng

Tử vi tuổi Tý ngày hôm nay nhắc nhở rằng, đã đến lúc bạn nên dành thời gian lắng nghe cơ thể của mình, đừng quá chiều chuộng bản thân, thức khuya, nhịn ăn sáng.. sẽ khiến sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng.

Hôm nay bạn đừng nên tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn. Việc ăn uống thừa thãi chất béo và cholesterol từ động vật cũng khiến dạ dày và tim bị ảnh hưởng.

Ngũ hành không thuận, tuổi Dần dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể yếu ớt hơn thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành không thuận, tuổi Dần dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể yếu ớt hơn thường ngày. Bạn hãy nhớ giữ ẩm không khí bằng máy giữ ẩm. Nếu không khí quá khô, hãy sử dụng máy giữ ẩm hoặc bình phun nước để giữ ẩm, giúp giảm nghẹt mũi và ho.

Tuổi Mão

Những lo lắng khiến bạn ăn uống không được ngon miệng, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của tuổi Mão đấy. Thời gian này chú ý những triệu chứng mất ngủ, đau đầu thường xuyên. Nghe một bản nhạc hợp sở thích và đi ngủ sớm một chút có thể giúp ích cho bạn trong lúc này.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cũng cần cẩn thận chuyện sức khỏe ngày hôm nay. Bạn có điềm báo va đập, thương tích ngoài da. Con giáp này nên chú ý, cẩn thận khi nấu nướng, đi lại

Tuổi Tỵ

Cảm thấy tràn đầy năng lượng, bạn có vóc dáng cân đối và tinh thần rất tốt. Lắng nghe cơ thể của bạn, khám phá những gì làm cho bạn cảm thấy tốt nhất. Bằng cách này bạn tăng sức khỏe của bạn hơn nữa.

Cảm thấy tràn đầy năng lượng, bạn có vóc dáng cân đối và tinh thần rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thủy khí vượng là điềm báo cho thấy tình hình sức khỏe là một trong những vấn đề tuổi Ngọ cần lưu tâm trong thời gian này. Bản mệnh đừng vì ham mê công việc quá mà bỏ qua các dấu hiệu không được ổn định của cơ thể mình.

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi ngày hôm nay hôm nay khuyên bạn đề phòng những triệu chứng bệnh có thể nguy hại cho sức khỏe. Về bệnh tật thì chủ đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Tâm tình hoảng loạn, hay lo lắng. Bạn nên dành thời gian cho nghỉ ngơi, đi ngủ đúng giờ, tránh bị chứng đau đầu ảnh hưởng.

Tuổi Thân

Hãy trân trọng chính những cảm xúc thật nhất nơi con người mình và biến chúng thành hành động thực tế, thay vì phải hòa theo nhịp bước của bất cứ ai. Ngoài ra hôm nay là ngày không trị bệnh ở tì. Do đó, tuổi Thân nên lưu ý tránh tác động lên vị trí này.

Tuổi Dậu

Cục diện Hỏa Thủy xung khắc hôm nay không hề tốt cho vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai dễ bị ảnh hưởng bởi lý do thời tiết thì nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn, hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian này.

Trong ngày này, tuổi Tuất cũng cần lưu ý đến sức khỏe của mình, chớ bỏ qua các dấu hiệu bất thường dù nhỏ của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày này, tuổi Tuất cũng cần lưu ý đến sức khỏe của mình, chớ bỏ qua các dấu hiệu bất thường dù nhỏ của cơ thể. Ngoài ra,người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng mình.

Tuổi Hợi

Trong ngày Thổ Thủy xung khắc, vấn đề liên quan tới sức khỏe có thể là tác nhân cản trở sự nghiệp của con giáp Hợi lúc này. Bản mệnh hãy chăm sóc cơ thể thật tốt bằng những món ăn ngon và giấc ngủ sâu để cải thiện tình hình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.