Sức khỏe 12 con giáp ngày 17/1/2021: Tý cần trách xa rượu bia, Mùi nên ăn uống lành mạnh, Hợi hãy nghỉ ngơi nhiều hơn

Tâm linh - Tử vi 16/11/2021 21:16

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 17/11/2021 cho thấy Tý cần trách xa rượu bia, Mùi nên ăn uống lành mạnh, Hợi hãy nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tuổi Tý

Tử vi tuổi Tý hôm nay dự đoán sức khỏe xấu nên không được tập trung vào công việc. Cần tránh những thói hư tật xấu như rượu chè, cờ bạc... bằng không hôm nay sẽ là một ngày cực thảm bại.

Tuổi Sửu

Ngũ hành tương sinh cũng cho thấy có tin vui liên quan tới sức khỏe, nhất là những ai ốm bệnh có cơ hội hồi phục nhanh chóng trong ngày này. Với những người có ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân trong suốt thời gian qua đã thấy có những chuyển biến tích cực.

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Ngũ hành tương sinh cũng cho thấy có tin vui liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về sức khỏe, Hỏa khí vượng khiến thân nhiệt của bản mệnh dễ cao hơn bình thường, biểu hiện qua việc lưỡi lở, dộp, nứt nẻ, viêm nhiễm... Bản mệnh nên ưu tiên ăn đồ mát, những loại hoa quả nhiều nước sẽ giúp điều hòa cơ thể.

Tuổi Mão

Tử vi khuyên tuổi Mão phải chuẩn bị khẩu trang khi đi ra ngoài, bảo vệ tốt phổi của mình. Không chỉ vậy, có thể uống thêm nước chanh mật ong để thanh đờm bổ phế. Có vẻ như hôm nay, giọng nói của bạn không được tốt lắm.

Tuổi Thìn

Với năng lượng tràn đầy, bạn sẽ cảm thấy bản thân có thể hoàn thành bất cứ điều gì, vì vậy hãy tận dụng tối đa nguồn năng lượng này để tạo ra những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Nếu thời gian còn tồn đọng việc gì thì nay là lúc để tuổi Thìn giải quyết.

Tuổi Tỵ

Hỏa khí vượng khiến sức khỏe của tuổi Tỵ giảm sút. Hôm nay, bản mệnh nên quan tâm hơn tới vấn đề ăn uống, không nên ăn đồ để qua đêm vì chúng đã phần nào giảm đi chất lượng cũng như chất dinh dưỡng. Nhất là rau xanh thì nên càng tươi càng tốt.

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Hỏa khí vượng khiến sức khỏe của tuổi Tỵ giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, tử vi tuổi Ngọ hôm nay khuyên rằng bạn không nên dùng chung đồ dùng cá nhân, ngay cả với các thành viên trong gia đình. Nhất là trong tình hình dịch bệnh lan tràn thì bạn càng nên cẩn thận hơn với thói quen này của mình.

Tuổi Mùi

Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt, tuổi Mùi nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc.

Tuổi Thân

Trong này Kim Hỏa xung khắc có nhiều điều kiện không tốt cho sức khỏe của tuổi Thân, do đó hôm nay bản mệnh nên hạn chế việc đi ra ngoài quá nhiều. Con giáp này dễ bị ốm vì lý do thời tiết. Ngoài ra, bản mệnh không nên thức quá khuya sẽ khiến sức đề kháng bị giảm sút.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương để cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan.

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Tuổi Dậu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, bạn chớ nên ngồi ù lì một chỗ cả ngày sẽ rất có hại cho sức khỏe bản thân, chớ có tiếc nuối thời gian đứng dậy ra ngoài đi lại một chút cho giãn cơ và giúp máu huyết lưu thông. Nếu ngồi lâu thì lúc đứng lên phải từ từ, không nên tiến hành một cách đột ngột có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt, thậm chí là choáng ngất.

Tuổi Hợi

Cục diện Thủy Hỏa xung khắc còn cho thấy hôm nay không có lợi cho ai đang có sức khỏe bị giảm sút. Sẽ có lợi hơn cho con giáp này nếu dành thời gian này để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, chớ nên tham lam ôm đồm hết mọi thứ hay cố làm thêm việc gì đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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