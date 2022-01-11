Thủy khí vượng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của tuổi Tý không được ổn định. Có thể vì thời gian qua quá bận rộn nên bản mệnh không có thời gian để rèn luyện cơ thể. Hãy sắp xếp lại thời gian biểu của mình cho khoa học hơn.

Ngày này bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Sức đề kháng giảm sút có thể khiến cho bạn dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi, hoặc các bệnh liên quan đến xương cốt, đau xương, đau cơ.

Ngày này bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong, tập luyện cũng là một cách để tuổi Sửu lấy lại sức khỏe tốt cho mình. Bạn nên dành thời gian cho việc rèn luyện cơ thể, bên cạnh đó là việc tập thể dục thường xuyên. Điều này sẽ giúp ta khỏe mạnh từ bên trong.

Tuổi Mão

Dành thời gian để kiên trì tập luyện, từ bỏ những thói quen sinh hoạt xấu thì bạn sẽ nhận được nhiều sự tốt đẹp hơn, và qua đó có thể đáp ứng được các nhu cầu của cơ thể mà vẫn bảo đảm chất lượng sức khỏe, cuộc sống của mình.

Tuổi Thìn

Công việc thuận lợi giúp Thìn có thể an tâm và dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng. Hãy thường xuyên tập luyện để sức khỏe tinh thần cũng như thể chất được tốt, luôn tỉnh táo để làm việc hiệu quả nhất.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của bản mệnh nhất là việc bạn suy nghĩ nhiều nên khó ngủ, trong lòng bất an lại cộng thêm việc thời tiết thay đổi đột ngột. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân thật tốt, những gì cần buông thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng.

Ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của bản mệnh nhất là việc bạn suy nghĩ nhiều nên khó ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mặt sức khỏe gặp Thủy Mộc tương sinh mệnh chủ quá vượng, người này cần đề phòng biểu hiện. Người tuổi Ngọ hãy nhớ thói quen đi ngủ sớm và sâu trước 11 giờ đêm và thức dậy vào khoảng 6 đến 7 giờ sáng. Giữ cử chỉ khoan thai và chậm lại khi bạn thức dậy, không nên hoạt động quá nhanh.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể ăn lá tần bì. Theo “Bản thảo cương mục” ghi chép, tần bì có thể chữa hàn, làm tiêu những chất tích tụ, làm ấm tỳ vị, giúp cải thiện sức đề kháng.

Tuổi Thân

Hôm nay vào buổi sáng người tuổi Dần không nên hoạt động quá nhanh. Tốt nhất là mở mắt và vận động, di chuyển đầu và tay chân trên giường cho đến khi tỉnh tháo hẳn thì mới rời khỏi giường.

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, tuổi Dậu cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Về sức khỏe, tuổi Dậu cảm thấy không được tốt cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời tiết mùa hè nắng gắt như thế này thì trong túi không thể thiếu một lọ kem chống nắng đâu nhé. Hãy bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ khi ra ngoài để làn da không bị bí bách quá nhưng vẫn đủ để bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi tia UV của mặt trời.

Tuổi Hợi

Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại. Ngoài ra vì hôm nay Tuổi Hợi rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh vô tình bị tổn hại đến thân thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.