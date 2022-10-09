Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 00h00p ngày mai (10/10): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng 'gánh còng lưng' về nhà, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 22:24

Tử vi dự đoán, đúng 00h00p ngày mai (10/10) 3 con giáp chuẩn bị phát tài, con đường công danh sự nghiệp ở trước mắt vô cùng hanh thông, tươi sáng rộng mở.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán, đúng 00h00p ngày mai (10/10) đường tài lộc của người tuổi Tý xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu nếu bạn cứ tiêu xài phung phí. Bạn cần học cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 00h00p ngày mai (10/10): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng 'gánh còng lưng' về nhà, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hứa hẹn sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời vào thời gian tới. Một số người có thể được gặp lại những người bạn cũ. Nhờ vậy mà Dậu có thêm niềm cảm hứng mới cho con đường sự nghiệp đang rộng mở phía trước.

Tử vi dự đoán, đúng 00h00p ngày mai (10/10) về tài chính, nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên Dậu có thể nhận được các khoản thưởng nóng. Dậu có thể dùng một phần để đầu tư, một phần để phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình.

Về tình cảm, chuyện vợ chồng có thể gặp chút khúc mắc nhưng Dậu vẫn tỏ ra ân cần, thấu hiểu. Tình yêu giúp Dậu biết cách nhường nhịn trong mối quan hệ và khiến đối phương cảm thấy ấm áp.

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 00h00p ngày mai (10/10): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng 'gánh còng lưng' về nhà, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong ngày mai. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Đường tình duyên của con giáp may mắn đầu tuần thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 00h00p ngày mai (10/10): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng 'gánh còng lưng' về nhà, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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