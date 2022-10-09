Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày sắp tới (10 - 24/10): TOP những con giáp được Thần tài "gánh còng lưng", đường tài lộc cực vượng, tiền bạc đổ về nhà ùn ùn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày sắp tới (10 - 24/10): TOP những con giáp có vận tăng tiến lộc vàng, công danh cao vời vợi, thảnh thơi xòe tay hứng tiền.

Tuổi Tý Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày sắp tới (10 - 24/10) cục diện Tý Mùi Tương Hại tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi Tý trong 15 ngày này. Điềm báo tiểu nhân cận kề, tốt nhất bạn nên chú ý hơn đến cách hành xử của mình, tránh để lộ sơ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu bụng có cơ hội hãm hại. May mắn là Thiên Ấn che chở nên con giáp này không phải quá lo lắng về các vấn đề phát sinh bất ngờ lúc này. Với năng lực vốn có, bạn có thể xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng. Bạn còn có thể đạt được một vài thành tích nho nhỏ nhờ sự nỗ lực của mình nữa đó.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày sắp tới (10 - 24/10), hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong những ngày này, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày sắp tới (10 - 24/10) có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, đừng đổ thừa cho người khác. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới dự đoán: 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền đầy tay, phất lên 'như diều gặp gió' Tử vi 7 ngày tới dự đoán (10 - 16/10), 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, Thiên Tài là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của những con giáp này. Liên tục gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua.

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