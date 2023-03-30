Số trời đã định 3 cung hoàng đạo lấy chồng "xa tít mù khơi" gặp nhiều "cá chép vượt vũ môn" tiền tài như vươn tới thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 07:04

Người ta nói, những cô gái thuộc các cung này có đến 9 người phụ nữ lấy chồng xa trong 10 người không phải hối hận, cùng xem ai là cung hoàng đạo nữ nên lấy chồng xa để may mắn nha

Bạch dương

Phụ nữ Bạch Dương tính cách bộc trực, đơn giản, yêu thương hay ghét bỏ đều thẳng thắn, rõ ràng. Họ sẵn sàng kết bạn, có khả năng thích nghi với môi trường mới và háo hức với cuộc sống thú vị.

Dù lấy chồng xa, họ cũng có thể tìm thấy bạn ở chốn đất khách quê người. Ngay cả khi hôn nhân trục trặc vì chuyện mẹ chồng nàng dâu hay bởi lý do gì đi nữa, họ cũng giải quyết một cách rõ ràng, dứt khoát, không để "chuyện bé xé ra to".

Số trời đã định 3 cung hoàng đạo lấy chồng 'xa tít mù khơi' gặp nhiều 'cá chép vượt vũ môn' tiền tài như vươn tới thành công rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sư tử

Những người thuộc cung này, thường là  tuýp phụ nữ ăn to nói lớn, họ hiếm khi dựa dẫm vào gia đình khi trưởng thành, họ rất quyết đoán trong việc giải quyết công việc và không thích tham khảo ý kiến ​​của cha mẹ. Sư Tử không dễ nổi nóng, sau khi lấy chồng xa nếu có những tình huống không vừa ý thì đều có thể tự mình đảm đương và tìm cách giải quyết vấn đề, dù lấy chồng xa thì vẫn có thể khắc phục được nỗi niềm, sống một cuộc sống hôn nhân đàng hoàng.

Cung hoàng đạo này mong muốn có thể tiến tới hôn nhân và sống cuộc đời kết hôn viên mãn với người đàn ông lý tưởng về mọi mặt để không bị hổ thẹn với bạn bè, người thân nên lúc nào cũng gắng giữ cho tổ ấm được yên ổn.

Số trời đã định 3 cung hoàng đạo lấy chồng 'xa tít mù khơi' gặp nhiều 'cá chép vượt vũ môn' tiền tài như vươn tới thành công rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên bình

Phụ nữ Thiên Bình thông minh, trí tuệ cảm xúc cao, có khả năng xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân và điều chỉnh cảm xúc tốt. Thiên Bình cũng không thích đổ lỗi cho người khác, không quá khích khi nhìn nhận mọi vấn đề mà thường phân tích, chắt lọc kỹ càng. 

Đối với phụ nữ Thiên Bình, việc giải quyết các vấn đề trong hôn nhân không hề khó khăn, họ có thể đấu tranh vì quyền lợi của bản thân mà không cần phải cay cú, họ rất mạnh mẽ.Thế nên, việc lấy chồng xa cũng chẳng phải là thử thách khó khăn với họ.

Số trời đã định 3 cung hoàng đạo lấy chồng 'xa tít mù khơi' gặp nhiều 'cá chép vượt vũ môn' tiền tài như vươn tới thành công rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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