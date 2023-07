Người tuổi Mùi vốn có tính cách kiên cường, có tinh thần làm việc hăng say nên khi còn trẻ họ đã dấn thân vào con đường khởi nghiệp, không ngại gian khổ, mệt mỏi. Đến tuổi trung niên dựa vào kinh nghiệm dày dặn của bản thân, đa phần họ đều công thành danh toại.

Hãy nỗ lực hết sức nhé vì tháng 8 này được cho là thời điểm may mắn về tài lộc của tuổi Tý. Với sự thông minh, quyết đoán và độc lập của mình, bản mệnh này đang ngày càng tiến dần đến cái đích thành công hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, thời gian tháng 8 tới đây, người tuổi Mùi nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nhiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ.

Tháng 8 tới đây được xem là thời điểm vàng khi mà vận may liên tục ập đến với tuổi Mùi, dường như mọi xui xẻo đã lùi xa, đường tài lộc cũng hồng phát vô cùng. Thời điểm này, tuổi Mùi chính là một trong số những con giáp may mắn nhất, bản mệnh sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này sở hữu tài chính rủng rỉnh có thể thoải mái tiêu xài.

Tuổi Tuất

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi tháng 8 của tuổi Tuất, dự báo vận trình tài lộc của bản mệnh tương đối rực rỡ, tiền bạc thoải mái chi tiêu, không cần phải quá tiết kiệm. Nhân cơ hội này, bạn có thể nghĩ tới việc đầu tư để duy trì nguồn tài khí, giúp tiền bạc luôn lưu chuyển.

Ảnh minh họa: Internet

Do có Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và cát tinh soi chiếu nên tháng 8 tới đây người tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Thời gian này có vẻ như bạn đang quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà không màng đến tình cảm hay sức khỏe của bản thân. Đôi khi phải chậm lại một chút, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, hoặc tìm một người cùng bạn chia sẻ buồn vui cuộc sống nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả