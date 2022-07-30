Tử vi tuần đầu tiên tháng cô hồn (1-7/8): Cát Tinh vẫy gọi ngàn ngôi sao may mắn, độ mệnh cho 3 con giáp thành công mỹ mãn, đại cát đại lợi, may mắn hơn người, làm đâu thắng đó

Nếu bản mệnh có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lúc này, bạn có cơ hội gặp được quý nhân, dù vướng phải khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ biến nguy thành cơ, khiến đồng tiền chảy ào ào vào trong túi.

Chúc mừng tuổi Mùi là con giáp phát tài tuần mới này (1-7/8). Bởi vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều gặt hái được thành quả như ý muốn.

Tuổi Mùi ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên, cơ hội thăng chức, tăng lương không còn xa nữa.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Hợi sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Tử vi tuần mới (1-7/8) cho biết, thời gian trước Hợi vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Hợi còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này những người tuổi Hợi có Thần Tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Khoảng thời gian tới sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn này cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Hợi có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Con giáp này luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang tuần mới tới đây (1-7/8) người tuổi Thân sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Thân cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, Thân sẽ đạt được không ít thành quả. Chuyện tình cảm lứa đôi ngập tràn hạnh phúc. Con giáp may mắn này nhận được tình yêu chân thành và sự quan tâm ân cần từ một nửa yêu thương.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm