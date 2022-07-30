Tử vi ngày mai (31/7) - ngày cuối cùng của tháng 7/2022: 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Tử vi 12 con giáp nói rằng, trong ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch này (31/7), người tuổi Tuất sẽ thoát khỏi vận đen, hết khó hết khổ. Người làm kinh doanh sẽ được cấp thêm nguồn vốn. Trong khi người làm công ăn lương thì công việc dần khởi sắc, đạt được thành tựu như mong đợi.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tuất khá khó tính, tỉ mỉ và cầu toàn. Trong công việc, họ luôn được biết đến với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm. Là người chu đáo, dễ cảm thông, thấu hiểu, họ được mọi người quý trọng và yêu mến. Người tuổi này có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người khác.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Dậu là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trong khi đó, những người làm nông nghiệp thì sức khỏe dồi dào, cây trồng ra hoa kết trái xum xuê chỉ chờ thu hoặc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực vươn lên nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng chủ nhật cuối tuần này (31/7), người tuổi Dậu có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Dậu còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Kể từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Dậu sẽ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Dậu gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ lại là người khéo ăn khéo nói và có tầm nhìn xa trông rộng. Trong cách đối nhân xử thế, họ là người trung thực, ngay thẳng nên được nhiều người tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu tháng vừa qua, tuổi Tý có thể kém may mắn trong tài vận, thế nhưng trong ngày cuối cùng của tháng 7 này, Tý được dự đoán sẽ đón nhận nhiều lộc lá, tiền bạc họ kiếm được ngày càng dồi dào. Nhờ Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chỉ đường mà kể từ thời điểm này trở đi, con giáp Tý làm gì cũng thuận lợi, trơn tru, thu nhập vì thế mà cũng tăng cao.

Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Với những Tý đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm