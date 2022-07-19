Phụ nữ tuổi Tý đích thực là những người lãng mạn, nhất là trong "chuyện ấy", tuổi Tý lại càng lãng mạn và thăng hoa hơn. Vốn là người hiểu mình cần gì và nên làm gì, trong chuyện phòng the, người tuổi Tý luôn hết mình tận hưởng những dư vị ngọt ngào mà "chuyện ấy" mang lại.

Khi đã thấu hiểu rõ, họ cũng là người rất có chính kiến trong "chuyện ấy". Họ tận hưởng mà không cần để ý đến cái nhìn và đánh giá của người khác, cũng như những định kiến cổ hủ của xã hội đương thời.

Đối với họ, "tình dục" không đơn giản là chuyện chăn gối, đó còn là chuyện thấu hiểu nội tâm và cảm giác hưởng thụ của tình yêu.

Không chỉ bản thân thăng hoa, phụ nữ tuổi Tý còn biết cách làm đối phương cũng tận hưởng được cảm giác tận tình và ngọt ngào ấy.

Phụ nữ tuổi Tý sẽ biết cách thỏa mãn những khát khao, khám phá của mình. Hết mình nhưng không đa tình, trăng hoa. Đó là quan điểm của phụ nữ tuổi Tý, nhất là những người đã có gia đình.

Họ luôn quan sát đối phương bằng cái nhìn tinh tế và bình tĩnh, không vì đam mê mà chìm đắm vào trong đó. Luôn mong muốn bản thân mình và đối phương có thể tự do hoàn toàn để tận hưởng dư vị của chuyện phòng the. Phụ nữ tuổi Tý có một vẻ đẹp gợi cảm từ nội tâm đến ngoại hình, họ có đủ tự tin và không thích mời gọi hay đưa đẩy đối phương.

Những người phụ nữ tuổi Tý mệnh Kim thường có yêu cầu khắt khe hơn những người phụ nữ tuổi Tý mệnh Thủy ở vấn đề hòa hợp tinh thần. Đối với người mệnh Kim, không có tình yêu, họ khó có thể "trao thân gửi phận". Nhưng đối với người mệnh Thủy, họ có cái nhìn rộng rãi hơn, họ có thể cần một người bạn tình tuyệt đỉnh mà chưa cần vội đến tình yêu. Dù vậy, nhân phẩm của đối phương vẫn là điều quan trọng phụ nữ tuổi Tý để trong tầm ngắm.

Tuổi Thìn

Người sinh năm Thìn vốn thông minh đ.ĩnh ngộ, từ nhỏ đã tỏ rõ tài trí hơn người. So với các con giáp khác, cuộc đời của họ yên bình hơn, ít khi gặp phải khó khăn, trở ngại. Trong chuyện ấy, phụ nữ tuổi Thìn bản lĩnh “xung trận” khiến đàn ông mạnh mẽ cách mấy cũng khó "trụ vững".

Đàn ông tuổi Thìn coi trọng sự nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao. Phụ nữ tuổi Thìn thì khéo léo, đảm đang việc nhà. Các cô vợ tuổi Thìn hứa hẹn mang đến đời sống “chăn gối” vững vàng cho các công chồng khỏe khoắn, phong độ.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi dậu vốn nhiều người có vẻ đẹp hấp dẫn và duyên ngầm thu hút người khác phái.

Mặc dù lần đầu nếm trải chuyện "phòng the" với tuổi Dậu khá muộn, nhưng khi trải qua rồi họ lại có nhu cầu trong chuyện ấy. Nếu như người bạn đời không đủ tình cảm, không đủ rung động, và trong chuyện đó không đủ thăng hoa, phụ nữ tuổi Dậu cũng rất dễ chán nản.



Nhiều người phụ nữ tuổi Dậu khát khao tìm kiếm nội tâm của mình trong chuyện "phòng the". Họ thể hiện vẻ đẹp gợi cảm của mình trong chuyện ấy rất nhiều.

Nếu tình cảm không ổn định, thì đời sống phòng the của phụ nữ tuổi này cũng kéo theo không ổn định. Đôi khi bị mê hoặc, lý trí không thắng nổi con tim, vì những ham mê nhất thời, họ sẽ để một vài chuyện xảy ra và sau này lại hối hận.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)