‘Sổ đỏ Thần tài' gọi tên 3 con giáp này, vơ vét hết lộc lá thiên hạ về túi mình những ngày cuối tháng 11

Tâm linh - Tử vi 20/11/2021 21:00

Trời sinh phú quý, hết vận đen đến số đỏ, 3 con giáp may mắn này được hưởng nhiều lộc vào cuối tháng 11.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ mang trong mình sự chu đáo, tận tâm và ý nhị. Bản thân họ có sự thông minh, khéo léo trong các mối quan hệ công việc lẫn đời sống. Con giáp may mắn thân thiện, hiền lành và tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm trong mỗi việc bản thân họ làm.

Cuộc sống của bản mệnh bắt đầu lên đỉnh từ cuối tháng 11, vận may của họ kéo dài đến tận tháng 12 cuối năm. Trong khoảng thời gian này, phú quý đến cửa, con giáp tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội mới để chứng minh thực lực của mình, thu về cho mình nhiều tài lộc sung túc.

‘Sổ đỏ Thần tài' gọi tên 3 con giáp này, vơ vét hết lộc lá thiên hạ về túi mình những ngày cuối tháng 11 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất giàu tài năng, rất thông minh và sáng tạo trong cuộc sống lẫn công việc. Họ là kiểu người nhạy bén với những thay đổi của thời cuộc, bởi vậy bản mệnh nắm bắt tốt cơ hội giúp họ bật lên trong cuộc sống.

Cuối tháng 11, mọi sự chăm chỉ trước đó của bản mệnh sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Điều này là nền tảng giúp họ gặt hái được nhiều thành tựu hơn vào cuối năm. Quý nhân đến cửa, không ngại gặt hái thành tựu, tuổi Tuất sẽ đạt được nhiều mục tiêu mới trong công việc của mình. 

‘Sổ đỏ Thần tài' gọi tên 3 con giáp này, vơ vét hết lộc lá thiên hạ về túi mình những ngày cuối tháng 11 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận đen qua đi, mọi cố gắng trước đó của người tuổi Mão được hồi đáp xứng đáng, họ nhận được nhiều tài lộc lẫn cơ hội mới trong công việc, tình duyên suôn sẻ, gia đạo êm ấm. Sự năng động của bản mệnh không sôi nổi, ồn quá thái quá, ở họ vẫn tồn tại sự điềm đạm, chừng mực trước mọi phát sinh bất ngờ.

Nhờ vào kinh nghiệm tích lũy được trong hành trình sự nghiệp của mình, họ có thể giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trước mắt. Họ cống hiến hết mình cho công việc, sự nỗ lực của họ giúp họ thăng quan tiến chức, gặt hái được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp của mình và ngày càng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng cấp trên.

‘Sổ đỏ Thần tài' gọi tên 3 con giáp này, vơ vét hết lộc lá thiên hạ về túi mình những ngày cuối tháng 11 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Năm hết Tết đến, 3 con giáp chuẩn bị đón phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, đếm tiền mỏi tay đầu năm mới

Năm hết Tết đến, 3 con giáp chuẩn bị đón phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, đếm tiền mỏi tay đầu năm mới

Dưới đây là 1 số con giáp gặp may mắn trong thời điểm cuối năm 2021, làm ăn suôn sẻ, kiếm được tiền, sang năm mới 2022 đầy thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'