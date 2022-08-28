Sinh con vào 4 ngày này trong năm 2023 sẽ mang đến cho con cuộc sống thuận lợi, tương lai xán lạn

Trẻ sinh vào ngày 10 âm lịch năm Quý Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Từ khi mới chào đời trẻ đã nhận được tình yêu thương của người thân trong gia đình đồng thời được hưởng những điều kiện vật chất đầy đủ.

Coi ngày tốt không chỉ áp dụng đối với khai trương làm ăn hay kiêng cử vận xui, mà có còn áp dụng cho cả việc quyết định ngày sinh con. Việc chọn một ngày sinh tốt sẽ mang đến nhiều cát lành, tài lộc và may mắn cho trẻ. Cụ thể, nếu bạn sinh con vào năm 2023, con bạn sẽ cực kỳ thông minh, vận mệnh tốt khi bạn sinh con vào 4 ngày sau đây:

Tới khi trưởng thành, kết hôn, bản mệnh sẽ gặp được một nửa phù hợp. Đôi bên cùng chung suy nghĩ, quan điểm sống, thúc đẩy nhau cùng tiến bộ.

Khi lớn lên, trẻ thường tự tin, dám theo đuổi ước mơ của mình. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn trên con đường phát triển song cuối cùng đều được hóa giải thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân.

Trẻ sinh vào ngày 10 âm lịch năm Quý Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Ngày 17 âm lịch

Trẻ sinh ngày 17 âm lịch năm Quý Mão là người tốt số, vận mệnh bằng phẳng. Họ thường được quý nhân giúp đỡ. Khi còn trẻ, có thể bản mệnh chưa đạt được nhiều thành tích lớn lao nhưng bước vào giai đoạn trung niên thì gặp cơ hội lớn, danh lợi song toàn.

Ngoài ra, trẻ sinh ngày này cũng là người có số đào hoa, có ngoại hình nổi bật nên xung quanh không thiếu vệ sinh. Đến tuổi lập gia đình, nếu nghiêm túc, chân thành thì có thể tìm được người phù hợp, xây dựng được mái ấm cho mình.

Trẻ sinh ngày 17 âm lịch năm Quý Mão là người tốt số, vận mệnh bằng phẳng. Ảnh minh họa

Ngày 22 âm lịch

Trẻ sinh vào ngày 22 âm lịch năm Quý Mão được hưởng nhiều phúc đức của tổ tiên, lớn lên cuộc sống thuận lợi, tránh được nhiều trắc trở, khó khăn, dễ đạt được điều mình mong muốn.

Khi còn nhỏ, trẻ đã cho thấy tố chất thông minh, có tài. Đến khi lớn lên, trẻ thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên không phải tốn quá nhiều công sức chinh phục ước mơ.

Về phương diện tình cảm nhìn chung thuận lợi. Bản mệnh có thể tìm được nửa kia biết lắng nghe và thấu hiểu. Nhờ vậy mà đôi bên hạn chế được nhiều mâu thuẫn, tranh chấp.

Trẻ sinh vào ngày 22 âm lịch năm Quý Mão được hưởng nhiều phúc đức của tổ tiên, lớn lên cuộc sống thuận lợi, tránh được nhiều trắc trở, khó khăn, dễ đạt được điều mình mong muốn. Ảnh minh họa

Ngày 26 âm lịch

Trẻ sinh vào ngày 26 âm lịch năm Quý Mão là người có mệnh phú quý, thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Từ khi còn nhỏ, bản mệnh đã gặt hái được thành công. Giai đoạn trung niên sẽ là lúc bản mệnh hưởng phúc.

Bên cạnh đó, bản mệnh có duyên buôn bán. Dù làm ở lĩnh vực nào cũng sẽ chiếm được ưu thế cạnh tranh. Vì luôn sẵn sàng đổi mới nên cũng không sợ tụt hậu so với đối thủ.

Về phương diện tình cảm mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Bản mệnh được nhiều người yêu mến khi còn trẻ. Đến khi lập gia đình sẽ là một người chồng, người vợ có trách nhiệm.

Trẻ sinh vào ngày 26 âm lịch năm Quý Mão là người có mệnh phú quý, thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm