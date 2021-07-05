Sinh con trai thuộc 3 tuổi này, cha mẹ tiền vào như nước sông Đà, an nhàn hưởng phước trọn đời

Tâm linh - Tử vi 05/07/2021 05:22

Cha mẹ sinh con trai thuộc 3 con giáp này thì không là đại gia tiền tỷ thì cũng nằm yên hưởng lộc. Hậu vận của cha mẹ nhờ con mà nhàn thân hưởng phước.

Cha mẹ sinh con trai thuộc 3 tuổi này cứ an tâm mà hưởng phước lộc trời ban.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn từ khi lọt lòng đã có số sung sướng. Ngay cả khi cuộc sống có khó khăn thì họ vẫn gặp được may mắn hơn người. Nhất là người sinh vào tháng 2, 3, 4, 7 và 8 âm lịch vào mùng 1, 20 và 30 thì không bao giờ thiếu phúc lộc.  Bé trai thuộc tuổi Thìn có cuộc đời được quý nhân kề bên giúp đỡ, học hành thành tài, ra đời thành công rực rỡ.

Sinh con trai thuộc 3 tuổi này, cha mẹ tiền vào như nước sông Đà, an nhàn hưởng phước trọn đời - Ảnh 1
Khi sinh được con trai tuổi Thìn, cha mẹ liên tục thuận lợi trong mọi chuyện, có nhiều tin vui về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet 

Khi sinh được con trai tuổi Thìn, cha mẹ liên tục thuận lợi trong mọi chuyện, có nhiều tin vui về tài lộc. Đây là đứa trẻ mang về cho gia đình nhiều điều tốt đẹp, tài lộc cùng hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh được phúc tinh chiếu rọi, gặp hung hóa cát, chuyện dữ hóa lành. Nhất là bé trai sinh vào các ngày 8, 18 và 28 âm lịch vào các tháng lần lượt là 1,2, 4, 9 và 11 thì cuộc sống gia đình vui vầy sung túc. Khi trẻ lớn lên đi đến đâu cũng có tài lộc theo cùng, làm gì cũng dễ dàng suôn sẻ. Đây là những đứa trẻ lớn lên có số chức cao vọng trọng, có tài lãnh đạo.

Sinh con trai thuộc 3 tuổi này, cha mẹ tiền vào như nước sông Đà, an nhàn hưởng phước trọn đời - Ảnh 2
Nhất là bé trai sinh vào các ngày 8, 18 và 28 âm lịch vào các tháng lần lượt là 1,2, 4, 9 và 11 thì cuộc sống gia đình vui vầy sung túc -  Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ có con trai tuổi Hợi thì cả đời không sợ thiếu tiền. Từ ngày sinh được con trai, cha mẹ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc. Đây là quý tử mang tới nhiều điều tốt đẹp, niềm vui cho gia đình. Hậu vận của cha mẹ được con chăm sóc hiếu thuận, luôn tự hào vì con.

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, người tuổi Thân có tố chất nhanh nhẹn, tầm nhìn xa, có óc phán đoán chuẩn. Bé trai tuổi Thân gặp nhiều may mắn, có nhân duyên tốt. Cuộc đời của đứa trẻ này không phải lo nghĩ gì, làm gì cũng suôn sẻ thành công.

Sinh con trai thuộc 3 tuổi này, cha mẹ tiền vào như nước sông Đà, an nhàn hưởng phước trọn đời - Ảnh 3
Bé trai tuổi Thân gặp nhiều may mắn, có nhân duyên tốt - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Thân là một trong 3 con giáp gặp nhiều vận may trong cuộc đời. Bé trai tuổi này sinh vào các tháng 3, 4, 7 và 8 thì càng có số hưởng phước lộc. Cha mẹ cũng được hưởng lây, tài lộc cùng phú quý theo chân. Đứa trẻ mang đến nhiều năng lượng tích cực cho gia đình, cũng thu hút tiền bạc cho cha mẹ.

Tử vi học chỉ nói lên một phần vận mệnh của con người, con cái là của trời cho cha mẹ, và dù là con trai hay con gái, có tuổi nào đi chăng nữa thì đều là may mắn trong đời cha mẹ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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