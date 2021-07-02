Tháng 7/2021 ‘tiền đè ngộp thở’: 3 con giáp may mắn không buông tha, tài lộc chạm nóc

Người tuổi Sửu nổi bật với tính cách chững chạc, điềm đạm và lý trí. Đây còn là con giáp đáng tin cậy, hành động dứt khoát, đã nói là làm. Vì thế, họ thường có nhiều bạn bè, được quý nhân giúp đỡ. Từ những mối quan hệ có được, họ gặp nhiều may mắn, phú quý.

Theo tử vi con giáp , đây là 3 con giáp may mắn “tiền đè ngộp thở” trong tháng 7/2021.

Tuổi Dần dù quyết đoán nhưng lại khá độc đoán, nếu là đàn ông thì có tính cách khá mạnh mẽ. Họ thường hành động nhanh gọn và dứt khoát. Đây là con giáp luôn giữ lời hứa, đã nói thì sẽ làm.

Tháng 7 này khá viên mãn với người tuổi Sửu, tiền vượng mà tình cũng thắm. Tài lộc không ngừng vào túi, tình duyên đầy ắp trong tim. Người độc thân sẽ tìm được tình yêu đích thực, người có đôi chuẩn bị đón tin vui bất ngờ. Từ những ngày đầu tháng, tuổi Sửu nên chuẩn bị tâm lý cho những điều tốt đẹp đang đến gần.

Tháng 7 này, tuổi Dần sẽ có nhiều vận may và phú quý tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 này, tuổi Dần sẽ có nhiều vận may và phú quý tìm đến. Họ không cần cố gắng cũng tiền đầy túi. Chỉ cần làm đúng kế hoạch thì tự khắc kết quả tốt sẽ đến nhanh. Đặc biệt hơn, họ còn được quý nhân giúp đỡ, người có chức quyền trọng dụng. Nếu muốn đầu tư sinh lời, thì đây là thời cơ quý giá cho người tuổi Dần.

Không chỉ trong công việc mà khía cạnh tình cảm của con giáp này cũng khởi sắc.

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, tuổi Thân có tư tưởng đơn giản, thích hướng ngoại. Ở họ luôn tỏa ra năng lượng tích cực, thoải mái. Chính cá tính này giúp họ thu hút cảm tình từ người khác, tạo ra nhiều mối quan hệ tốt.

Theo tử vi con giáp, tuổi Thân có tư tưởng đơn giản, thích hướng ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 này cho tuổi Thân nhiều cơ hội hợp tác tốt trong công việc. Chỉ cần họ biết tận dụng những gì đang có, thì tiền bạc vào túi không ngừng, tin vui đến nhà tới tấp.

Không chỉ vậy, tình duyên của tuổi Thân trong tháng 7 này chuyển biến tốt đẹp. Tình yêu thăng hoa, gia đình hòa thuận, cực kì ngọt ngào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.