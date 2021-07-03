3 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng ‘rậm lông’ thì chồng càng yêu cuồng nhiệt, chiều như bà hoàng

Theo nhân tướng học, đây là những bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng nhiều lông thì càng thu hút tài lộc, được chồng cưng chiều như bà hoàng.

Theo nhân tướng học, nếu phụ nữ “rậm lông” ở 3 bộ phận này trên cơ thể thì cuộc sống vừa giàu vừa sướng. Nốt ruồi Đây là bộ phận mà nếu càng có nhiều lông mọc thì càng thu hút tài lộc vào người. Dù đây có thể là đặc điểm cơ thể khiến nhiều người thấy tự ti nhưng lại là nét tướng giúp phụ nữ đổi đời, thịnh vượng tài lộc, mà tình duyên cũng khởi sắc.

Dù đây có thể là đặc điểm cơ thể khiến nhiều người thấy tự ti nhưng lại là nét tướng giúp phụ nữ đổi đời, thịnh vượng tài lộc, mà tình duyên cũng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet Người xưa có câu “một lông cô quạnh, ba lông chủ phúc tài”. Người có lông rậm ở nốt ruồi thường có cuộc sống đủ đầy, tiền bạc hết rồi lại có, thong dong hưởng tài lộc. Do đó, tốt nhất là đừng bỏ đi nét tướng này. Thay vì tự tin, phụ nữ nên thấy đó là dấu hiệu của mệnh phú quý, không sợ nghèo khó vất vả. Lông chân Đây là nét tướng của phụ nữ có mệnh số phú quý, không bao giờ nghèo được. Người phụ nữ này có đường tài lộc rộng mở, tiền bạc phủ phê. Người làm kinh doanh dễ sinh lời, có tiền có tiếng, đầu tư đâu thì thành công đó. Người đi làm thì có cuộc sống không lo thiếu thốn, tình duyên viên mãn. Cả đường tài lộc và tình duyên đều rất tốt.

Nhìn chung, đây là nét tướng mang lại nhiều điều phú quý, giàu sang cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có nét tướng này khi độc thân đã có tiền xài thoải mái, công việc cũng thuận lợi. Khi lấy chồng họ giúp chồng thành công, đem đến nhiều may mắn cho gia đình. Nhìn chung, đây là nét tướng mang lại nhiều điều phú quý, giàu sang cho phụ nữ. Tai Theo nhân tướng học, phụ nữ có tai rậm lông thì thường có vận số nhiều tiền của, đặc biệt phú quý. Từ khi lọt lòng, người phụ nữ này không làm gì cũng có tiền tiêu xài. Họ thường là người kỹ tính, nhìn xa thấu hiểu, nên sự nghiệp thăng tiến thuận lợi. Từ khi lọt lòng, người phụ nữ này không làm gì cũng có tiền tiêu xài. Họ thường là người kỹ tính, nhìn xa thấu hiểu, nên sự nghiệp thăng tiến thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, phụ nữ có nét tướng này có năng lực trong công việc, được trọng dụng. Vì họ giỏi nắm bắt cơ hội, lại trí tuệ hơn người. Đặc biệt, họ còn có tài giao tiếp khéo léo, vừa có nhiều mối quan hệ tốt, vừa ứng phó giải quyết công việc khôn ngoan. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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