Tháng 7 đạp hố vàng, tháng 8 hứng rổ bạc: 3 con giáp phơi phới đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 03/07/2021 06:23

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này có 60 ngày tới chìm đắm trong tài lộc và phú quý, vận trình thăng hoa thuận lời, không muốn giàu cũng khó.

Theo tử vi con giáp, tháng 7 và tháng 8 sắp tới sẽ là thời gian thịnh vượng nhất trong năm của 3 con giáp này.

Tuổi Dậu

60 ngày tới là thời gian hoàng kim của tuổi Dậu, đặc biệt là trong công việc. Tuổi Dậu tìm được cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, làm gì cũng ra tiền, thăng chức bất ngờ. Nếu con giáp này có dự án làm riêng kinh doanh thì cũng bùng nổ khởi sắc.

tu vi con giap 1
60 ngày tới là thời gian hoàng kim của tuổi Dậu, đặc biệt là trong công việc - Ảnh minh họa: Internet 

Tử vi còn cho biết tuổi Dậu nên tin tưởng vào khả năng của bản thân, đừng bỏ qua những cơ hội quý giá trước mắt. Với bản tính chăm chỉ, siêng năng thì cuộc đời của tuổi Dậu trong 60 ngày tới tiền bạc chảy vào túi liên tục, không phải lo thiếu thốn.

Tuổi Thân

Tử vi 2 tháng tới cho biết tuổi Thân sẽ nhận được phước đức từ ơn trên. Vận may của tuổi Thân bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Nhất là người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được quý nhân, có được hợp đồng tiền tỷ.

Tháng 7 đạp hố vàng, tháng 8 hứng rổ bạc: 3 con giáp phơi phới đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
 Tử vi 2 tháng tới cho biết tuổi Thân sẽ nhận được phước đức từ ơn trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân làm công ăn lương sẽ có nhiều vận may, cùng tinh thần sảng khoái, làm gì cũng đạt hiệu quả cao. Con giáp này còn được cấp trên trọng dụng. Tuổi Thân nên dồn hết sức vào thời điểm này để làm ăn, thành quả thu về sẽ khiến họ bất ngờ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi con giáp, 60 ngày tới sẽ cho tuổi Thìn tài lộc thịnh vượng. Con giáp này làm gì cũng thành công, còn được quý nhân giúp sức, vận trình hanh thông rực rỡ. Người tuổi Thìn kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc dư dôi.

Tháng 7 đạp hố vàng, tháng 8 hứng rổ bạc: 3 con giáp phơi phới đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Theo tử vi con giáp, 60 ngày tới sẽ cho tuổi Thìn tài lộc thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet 

Dù trở nên giàu có nhưng tuổi Thìn sống tình nghĩa, giúp đỡ người xung quanh. Cũng nhờ tính cách này mà họ càng gặp nhiều may mắn hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 7/2021 ‘tiền đè ngộp thở’: 3 con giáp may mắn không buông tha, tài lộc chạm nóc

Tháng 7/2021 ‘tiền đè ngộp thở’: 3 con giáp may mắn không buông tha, tài lộc chạm nóc

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này không ngừng đón may mắn liên tiếp, làm gì cũng thuận lợi, tiền sinh tiền, muốn gì liền có đó trong tháng 7/2021.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới