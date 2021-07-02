Tháng 7 dương lịch, vận hạn của 3 con giáp 'chực chờ', gặp tiểu nhân hãm hại, cần biết để phòng tránh

Tháng 7/2021 dương lịch này, người tuổi Tý làm việc gì cũng khó khăn, thậm chí xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân ngấm ngầm gièm pha, hãm hại. Vì thế, cần phải chú ý hơn đến việc kết bạn, tránh để kẻ xấu có cơ hội tiếp cận mình.

Về khía cạnh tình cảm của người tuổi Tý không có nhiều dấu hiệu tích cực, thậm chí nếu không kịp thời khắc phục thì dễ rơi vào cảnh chia ly, rạn nứt. Người độc thân cũng không có nhiều đào hoa trong thời điểm này. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không thích hoạt động cũng như không muốn tiếp xúc với người khác.

Bên cạnh đó, bản mệnh nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt là khi phải nhận nhiều lời can gián của người ngoài thì bạn nên dành thời gian cân nhắc xem những quyết định của mình đã thực sự chính xác hay chưa.

Tháng 7/2021 dương lịch này, người tuổi Tý làm việc gì cũng khó khăn, thậm chí xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân ngấm ngầm gièm pha, hãm hại - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tháng này, đa số mọi việc của người tuổi Dậu đều xảy ra không như ý muốn của bạn. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối diện với khó khăn để có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp của bản mệnh trong tháng này rơi vào cảnh bế tắc. Nhiều khó khăn xuất hiện và bạn luôn bối rối vì không thể tìm ra cách giải quyết ngay lập tức.

Những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng vướng phải nhiều cản trở, bạn phải bon chen, giành giật với người khác mà kết quả chưa chắc đã được như ý muốn. Tháng này còn là điềm báo có kẻ tiểu nhân gây họa, bản mệnh dễ vướng thị phi, kiện tụng.

Tháng này, đa số mọi việc của người tuổi Dậu đều xảy ra không như ý muốn của bạn - Ảnh: Internet

Trước nhiều ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp và tài lộc thì sức khỏe của người tuổi Dậu cũng khó mà lạc quan. Bạn thường phải làm việc vất vả, lại thêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều điều nên cơ thể dễ ở vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, dễ mắc các căn bệnh vặt.

Chính vì vậy, dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức lực. Đừng bắt cơ thể làm việc quá độ, khiến mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nặng. Bạn cũng nên cho mọi người xung quanh cơ hội được gánh vác khó khăn cũng mình, chớ nên ôm tất cả mọi việc vào người.

Tuổi Mùi

Dự báo tháng 7/2021, nhiều khó khăn sẽ đến với người tuổi Mùi. Bạn gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tình cảm.

Tử vi cũng không thấy nhiều dấu hiệu phát triển trong lĩnh vực tài lộc. Tháng này là một tháng khá bình ổn đối với bạn. Dù bạn khó có thể tìm được cơ hội ăn nên làm ra, nhưng ít ra thì bạn sẽ không tốn tiền một cách vô ích.

Dự báo tháng 7/2021, nhiều khó khăn sẽ đến với người tuổi Mùi - Ảnh: Internet

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và nửa kia dễ xảy ra chuyện mâu thuẫn, cãi cọ khiến cho gia đình căng thẳng, không ai được vui. Vì vậy, bạn cần nhớ “một điều nhịn là chín điều lành”, không nên nóng nảy, giận dữ làm nửa kia tổn thương.

Trong lĩnh vực sự nghiệp, do tác động của Thiên Quan cũng như Nguyệt Lệnh lâm Mộ, bản mệnh khó đạt được bước thăng tiến trong công việc.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm