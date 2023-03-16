Sau tuổi 30, "thời tới cản không nổi", 3 con giáp này sẽ có cả quyền lực lẫn địa vị, được người người nể trọng

Tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp đón lộc cuối tháng 2/2023 âm lịch, khổ tận cam lai, giờ là lúc bạn tha hồ tận hưởng thành quả từ những cố gắng bền bỉ của mình.

Sau tuổi 30, vận may của tuổi Hợi càng về cuối tháng càng vượng. Bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi áp bức, tránh xa kẻ xấu, mở ra sự nghiệp phát đạt. Nếu biết nắm bắt cơ hội, chủ động tấn công, người tuổi này sẽ đạt được những kết quả đáng kể, liên tục đón tin vui.

Vốn dĩ bản mệnh vẫn được viết đến là người có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Khi đối mặt với muôn vàn khó khăn trong công việc, bạn cũng không hề nhụt chí, chán nản. Với sự quyết tâm cao độ, may mắn cũng tự nhiên đồng hành của bạn như một phần thưởng xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhìn tướng đã biết có mệnh phú quý. Họ chẳng cần nhọc lòng kiếm tiền, càng không cần ra sức phấn đấu thì tiền cũng tự chui vào túi, vận may tìm đến tận cửa. Sau tuổi 30, con giáp này sẽ có cả quyền lực lẫn địa vị, được người người nể trọng.

Bước sang tuổi 30, Thìn sẽ được quý nhân nâng đỡ, thần tài cưng chiều nên tiền đẻ ra tiền, làm một hưởng mười.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng, trong những ngày tới, vận trình của người tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này bứt phá mạnh mẽ, giải quyết hết những rắc rối mà mình gặp phải trong công việc ở giai đoạn trước đó.

Sau tuổi 30, về vấn đề tài chính, bản mệnh chi tiêu thoải mái khi số tiền kiếm được ngày một tăng. Đây chính là thời điểm việc làm ăn của tuổi Tý phát triển thịnh vượng. Con giáp này có thể thu được khoản lời kha khá từ những khoản đầu tư trước đó, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua.

Về chuyện tình cảm, các cặp đôi dần khắc phục được những bất đồng trước mắt, thêm thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn. Bản mệnh sẽ có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên người thương. Người độc thân cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn khác giới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.