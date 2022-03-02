Sau Rằm tháng 2/2022, Hữu Bật cát tinh phò trợ, lại thêm Thiên Ấn mang tới nguồn khí vượng, 3 con giáp không thành RỒNG cũng thành PHƯỢNG

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 08:24

Thời điểm này, việc lớn việc nhỏ của 3 con giáp này đều đạt kết quả ưng ý. Bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bõ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách nghiêm túc và ít nói. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn có nhiều ý tưởng đồng thời cũng là người đặc biệt đáng tin cậy.

Thời điểm sau rằm tháng 2, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ.

Với những người còn độc thân, rất có thể bạn sẽ thoát khỏi kiếp FA sau tháng 2 năm nay. Có người sẽ gặp 2-3 đào hoa trong tháng này và có thể tìm được người yêu phù hợp nhất với mình.

Tâm trạng hạnh phúc, lại được người yêu giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Tuất ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Vận may của họ còn lan tỏa tới những người thân và gia đình, ai ở gần họ nhất định sẽ được thơm lây.

Năm Nhâm Dần là một năm may mắn với các con giáp này, thay đổi bắt đầu ngay từ giờ khắc Giao thừa. Hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Tuổi Dậu

Sau rằm tháng 2 này, việc lớn việc nhỏ của người tuổi Hợi đều đạt kết quả ưng ý. Bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bõ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. 

 

Sau Rằm tháng 2/2022, Hữu Bật cát tinh phò trợ, lại thêm Thiên Ấn mang tới nguồn khí vượng, 3 con giáp không thành RỒNG cũng thành PHƯỢNG - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Nhờ có Hữu Bật cát tinh phò trợ, lại thêm Thiên Ấn mang tới nguồn khí vượng giúp bạn thêm mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện xảy ra. 
 

Hãy kiên định đi theo con đường mình đã chọn, tiếp tục theo đuổi đam mê, mọi chuyện rồi sẽ lại suôn sẻ. Dù bị tiểu nhân quấy phá, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, bạn bĩnh tĩnh vượt qua thị phi, chủ động nắm bắt cơ hội thì chẳng lo không có bứt phá.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bẩm sinh là người đa tài, thông minh, có khả năng lãnh đạo và sự nhạy bén trong kinh doanh.

Người tuổi này cũng là người bao dung, độ lượng, luôn mang đến cho những người đối diện cảm giác ấm áp, dễ gần. Không những thế, trong công việc, đặc biệt là trong kinh doanh, con giáp này là người có tầm nhìn, có khả năng quản lý tài chính.

Từ sau rằm tháng 2, người tuổi Mão may mắn được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Con giáp này nhận được không ít cơ hội làm ăn phát tài. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một lời đề nghị hợp tác làm ăn.

Tất nhiên, cơ hội cũng đi liền với thách thức. Người tuổi Mão làm việc tận tâm tận lực sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp này cần biết nắm bắt các cơ hội phù hợp với mình. Người tuổi này nên nhớ, thành công không đến một sớm một chiều mà đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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