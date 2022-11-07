Sau Rằm tháng 10 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp tiền bạc không thiếu, may mắn dồn dập, hưởng lộc trời như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 18:29

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 10, có 3 con giáp gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có tính cách rắn rỏi, mạnh mẽ, biết tính toán, ăn nói khéo léo. Sau Rằm tháng 10, vận may của con giáp tuổi Tỵ rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc, tìm kiếm của cải một cách đàng hoàng, tiền bạc không thiếu, chi tiêu thì vận may ngày càng vượng.

Sức khỏe ngày càng hanh thông, ngoài ra công việc hiện tại dễ thu hút sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo, quan chức cấp cao sinh vượng khí, đặt nền móng vững chắc cho tương lai, tiền vào nhà như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Sau Rằm tháng 10 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp tiền bạc không thiếu, may mắn dồn dập, hưởng lộc trời như thác đổ - Ảnh 1
Sau Rằm tháng 10, vận may của con giáp tuổi Tỵ rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tâm lý tốt và lạc quan, họ luôn có niềm tin vào bản thân. Sau Rằm tháng 10, con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, tiền bạc không thiếu, cuộc sống hạnh phúc, khó khăn gặp phải sẽ không cúi đầu, sau khi nỗ lực cần cù, siêng năng, mây khói cuối cùng cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, nhất định sẽ có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên.

Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, có cuộc sống hạnh phúc sau này, có tư duy hơn, những mối liên hệ tích lũy thuở ban đầu sẽ phát huy, quả là đáng mong đợi, mai sau công thành danh toại, phát tài, phát lộc, gia tăng tài lộc.

Sau Rằm tháng 10 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp tiền bạc không thiếu, may mắn dồn dập, hưởng lộc trời như thác đổ - Ảnh 2
Sau Rằm tháng 10, con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, tiền bạc không thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hiền hòa, hoạt bát thông minh. Tuy nhiên, họ rất chỉn chu trong công việc. Tử vi có nói, sau Rằm tháng 10, vận may của các con giáp tuổi Hợi như cầu vồng, củng cố niềm tin bên trong, đừng từ bỏ lí tưởng, dũng cảm xông lên phía trước.

Họ sẽ là người may mắn liên tục có phúc, mệnh có đa tài, vạn sự như ý, nỗ lực của bản thân, họ sẽ thành công trước mọi người, nổi bật giữa đám đông và sớm chiếm được vị trí trong xã hội, trong giới thượng lưu đáng ghen tị.

Sau Rằm tháng 10 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp tiền bạc không thiếu, may mắn dồn dập, hưởng lộc trời như thác đổ - Ảnh 3
Tử vi có nói, sau Rằm tháng 10, vận may của các con giáp tuổi Hợi như cầu vồng, củng cố niềm tin bên trong, đừng từ bỏ lí tưởng, dũng cảm xông lên phía trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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