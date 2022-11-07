Thánh thần ban lộc, liên tiếp từ ngày 8/11 đến 29/11, 3 con giáp tựa cỗ máy in tiền, tài lộc thi nhau đổ vào túi, quý nhân nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 07:55

Tử vi dự đoán, từ ngày 8/11 đến 29/11, có những con giáp dưới đây gặt hái được nhiều thành công, tài lộc thi nhau chảy vào ví.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn rất thông minh lại cá tính, bản lĩnh, dũng cảm, dám làm dám chịu. Con giáp này dù là nam hay nữ cũng luôn khiến đối phương dè chừng. Các mối quan hệ của tuổi Tỵ một là tri kỉ, hai là "chơi đẹp". Đó là quy luật có đi có lại đối với tuổi Tỵ, mình giúp người có người sẽ giúp lại mình.

Tử vi cho biết, từ ngày 8/11 đến 29/11, người tuổi Tỵ may mắn hơn người các đối tác tự nhiên mang đến những cơ hội "vàng" và dù ở nhà thì bạn cũng kí được hợp đồng lớn, mang lại nhiều thành quả cho công ty. Và vì vậy, thời gian không dài mà bạn thăng quan tiến chức vụt sáng, tiền bạc cũng đầy túi, khỏi lo nghĩ chuyện sắm nhà lầu xe hơi.

Thánh thần ban lộc, liên tiếp từ ngày 8/11 đến 29/11, 3 con giáp tựa cỗ máy in tiền, tài lộc thi nhau đổ vào túi, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 1
Tử vi cho biết, từ ngày 8/11 đến 29/11, người tuổi Tỵ may mắn hơn người các đối tác tự nhiên mang đến những cơ hội "vàng" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Tuất đến từ 8/11 đến 29/11, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp hai năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, khiến cho người tuổi Tuất ngồi rung đùi đếm tiền mỏi tay.

Thánh thần ban lộc, liên tiếp từ ngày 8/11 đến 29/11, 3 con giáp tựa cỗ máy in tiền, tài lộc thi nhau đổ vào túi, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 2
Thời vận của tuổi Tuất đến từ 8/11 đến 29/11, cuộc đời họ như bước sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần chính là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Dần dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi Dần cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Từ ngày 8/11 đến 29/11, những người tuổi Dần làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Thánh thần ban lộc, liên tiếp từ ngày 8/11 đến 29/11, 3 con giáp tựa cỗ máy in tiền, tài lộc thi nhau đổ vào túi, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 3
Từ ngày 8/11 đến 29/11, những người tuổi Dần làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 3 ngày đầu tuần mới (7/11 - 9/11): 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Trong 3 ngày đầu tuần mới (7/11 - 9/11): 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần này, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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