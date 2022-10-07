Sau ngày Rằm tháng 9, 3 con giáp kích hoạt năng lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, vận khí ngút ngàn, đứng đầu bảng may mắn

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 17:36

Tử vi có nói, qua ngày Rằm tháng 9, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may đón đầu, 3 con giáp sẽ đón tài lộc vào nhà.

Tuổi Dậu

Các bạn tuổi Dậu dấu hiệu thăng hoa khi bước qua Rằm tháng 9 âm lịch. Thời gian này mở ra bước ngoặt trong cuộc đời của con giáp tuổi Dậu. Quý nhân sẽ đến với nhiều sự kiện vui vẻ, thay đổi được tình thế nhiều trắc trở trong sự nghiệp trước đây và tránh những rắc rối.

Khi thời cơ đến, hãy chuẩn bị tinh thần kiếm thật nhiều tiền để thực hiện theo kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Mặt khác, đối với một số bạn tuổi Dậu có thể là điềm lành hướng đến hôn nhân. Đối với những bạn còn độc thân, họ sẽ sớm tìm được người như ý.

Sau ngày Rằm tháng 9, 3 con giáp kích hoạt năng lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, vận khí ngút ngàn, đứng đầu bảng may mắn - Ảnh 1
Các bạn tuổi Dậu dấu hiệu thăng hoa khi bước qua Rằm tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những con rồng phải chịu đựng vận rủi trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, qua ngày Rằm tháng 9, cục diện xấu của cuộc đời tuổi Thìn sẽ bất ngờ sang trang mới. Người thuộc con giáp rồng có thể nhận điềm lành tới tấp.

Không chỉ có vận trình tài lộc rực rỡ mà vận đào hoa cũng gặp nhiều may mắn. Đđối với những bạn độc thân thì hãy sớm thoát khỏi cảnh độc thân nhé, phải có đủ hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.

Sau ngày Rằm tháng 9, 3 con giáp kích hoạt năng lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, vận khí ngút ngàn, đứng đầu bảng may mắn - Ảnh 2
Qua ngày Rằm tháng 9, cục diện xấu của cuộc đời tuổi Thìn sẽ bất ngờ sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Các bạn tuổi Tý vui vẻ, kết giao tốt, có trách nhiệm cao, có tinh thần công bằng, được nhiều người quý mến, họ sẽ nhận ra rằng làm tốt mọi việc chính là con đường tắt dẫn đến thành công. Bước qua Rằm tháng 9, vận đào hoa của người tuổi Tý sẽ vào cửa, gặp được may mắn lớn.

Tài khố ngày càng vượng giúp cuộc sống của Tý dư dả giàu sang phú quý. Công việc cũng như cuộc sống rất suôn sẻ, từ nghèo khó mà trở nên giàu có, đếm tiền cho đến khi mềm tay, đồng thời cần lưu ý để bắt được vận may nhiều lần thì bạn phải đủ sức.

Sau ngày Rằm tháng 9, 3 con giáp kích hoạt năng lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, vận khí ngút ngàn, đứng đầu bảng may mắn - Ảnh 3
Bước qua Rằm tháng 9, vận đào hoa của người tuổi Tý sẽ vào cửa, gặp được may mắn lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Theo tử vi cho thấy, trong 6 ngày tới, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

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