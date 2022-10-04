TOP 3 con giáp gánh trọn lộc trời từ hôm nay đến giữa tháng 10/2022, cát tinh giúp sức, lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 09:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ hôm nay đến giữa tháng 10, 3 con giáp may mắn mở cửa đón nhiều tài lộc, công danh thành toại.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Bản thân họ dù gặp khó khăn cũng ít khi thở than mà luôn lấy đó làm động lực. Nhờ tính cách đặc biệt mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận còn có quý nhân kề bên.

Theo dự đoán từ hôm nay đến giữa tháng 10/2022, cát tinh soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui, may mắn đến với con giáp tuổi Mão. Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe. Không những thế trong công việc, còn có thể có được cơ hội thăng tiến cao.

TOP 3 con giáp gánh trọn lộc trời từ hôm nay đến giữa tháng 10/2022, cát tinh giúp sức, lắm tiền nhiều của - Ảnh 1
Theo dự đoán từ hôm nay đến giữa tháng 10/2022, cát tinh soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui, may mắn đến với con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian từ nay đến giữa tháng 10, người tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác vì lúc này bạn tìm được người đáng tin cậy để cùng nhau thực hiện những dự án lớn, có mục tiêu cao cả. Đây cũng là lúc gia tăng kết nối với người thân trong gia đình.

Chính Tài mang tới tài lộc cho người tuổi Tý nhưng bạn phải cân nhắc khá kỹ các đề nghị hợp tác  và đưa ra được quyết định khôn ngoan. Không những thế, một số kế hoạch kinh doanh của bạn đã đến lúc thu lời, hái tiền bội thu.

TOP 3 con giáp gánh trọn lộc trời từ hôm nay đến giữa tháng 10/2022, cát tinh giúp sức, lắm tiền nhiều của - Ảnh 2
Thời gian từ nay đến giữa tháng 10, người tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác vì lúc này bạn tìm được người đáng tin cậy để cùng nhau thực hiện những dự án lớn, có mục tiêu cao cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ nay đến giữa tháng 10, người tuổi Thân nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng. Thậm chí ai có vấn đề liên quan tới sức khỏe cũng may mắn tìm được bác sĩ có chuyên môn, có đạo đức giúp đỡ.

Vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, tránh mang lại hậu quả không tốt.

TOP 3 con giáp gánh trọn lộc trời từ hôm nay đến giữa tháng 10/2022, cát tinh giúp sức, lắm tiền nhiều của - Ảnh 3
Từ nay đến giữa tháng 10, người tuổi Thân nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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