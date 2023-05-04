Sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc về cửa nhà, kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng

Tử vi dự báo, những con giáp phát tài sẽ phất như cờ, không ai có thể bì nổi với sự may mắn và phúc khí mà họ được hưởng sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch.

Tuổi Sửu Xem tử vi cho thấy, sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, tuổi Sửu đang có được nhiều cơ hội phát triển, làm ăn hơn hẳn người khác. Dù là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để. Chẳng những vậy, nhờ có cát tinh trợ mệnh, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh. Tất nhiên để đạt được những điều trên, con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn. Nhìn chung khoảng thời gian sắp tới sẽ là lúc bạn được thoải mái hưởng thành quả của mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Là một trong những con giáp phát tài, tuổi Tý đón những cơ hội nâng cao thu nhập nhờ cát tinh che chở. Đặc biệt sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, cả công việc chính và phụ của con giáp tuổi Tý đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay. Nếu bản mệnh biết khéo quan sát biến động thị trường và điều chỉnh kế hoạch của mình thì chắc chắn tài lộc sẽ ào ào về túi. Càng những lúc rủng rỉnh như này, bạn càng cần chú ý tới vấn đề quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để duy trì tài khí. Lúc này nên có tài chính rõ ràng để tránh việc không biết phải sử dụng sao cho phải, cuối cùng lại chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tuổi Hợi cũng là người đón nhiều tin vui tài lộc sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch. Tài vận khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn. Con giáp này đón những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh. Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào đấy. Nhìn chung con giáp này tính toán thông minh và nhanh nhạy nên tự kiếm được không ít tiền, đủ để bản mệnh giải quyết được mọi vấn đề về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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