Sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc về cửa nhà, kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 12:14

Tử vi dự báo, những con giáp phát tài sẽ phất như cờ, không ai có thể bì nổi với sự may mắn và phúc khí mà họ được hưởng sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch.

Tuổi Sửu

Xem tử vi cho thấy, sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, tuổi Sửu đang có được nhiều cơ hội phát triển, làm ăn hơn hẳn người khác. Dù là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Chẳng những vậy, nhờ có cát tinh trợ mệnh, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh. Tất nhiên để đạt được những điều trên, con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn. Nhìn chung khoảng thời gian sắp tới sẽ là lúc bạn được thoải mái hưởng thành quả của mình.

Sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc về cửa nhà, kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là một trong những con giáp phát tài, tuổi Tý đón những cơ hội nâng cao thu nhập nhờ cát tinh che chở. Đặc biệt sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, cả công việc chính và phụ của con giáp tuổi Tý đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay.

Nếu bản mệnh biết khéo quan sát biến động thị trường và điều chỉnh kế hoạch của mình thì chắc chắn tài lộc sẽ ào ào về túi. Càng những lúc rủng rỉnh như này, bạn càng cần chú ý tới vấn đề quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để duy trì tài khí. Lúc này nên có tài chính rõ ràng để tránh việc không biết phải sử dụng sao cho phải, cuối cùng lại chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ.

Sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc về cửa nhà, kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng là người đón nhiều tin vui tài lộc sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch. Tài vận khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn. Con giáp này đón những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh. Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến.

Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào đấy. Nhìn chung con giáp này tính toán thông minh và nhanh nhạy nên tự kiếm được không ít tiền, đủ để bản mệnh giải quyết được mọi vấn đề về tiền bạc.

Sau ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc về cửa nhà, kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

Sách tử vi con giáp có nói, top con giáp may mắn này sẽ đổi đời sau một đêm, tiền ùa vào nhà, giàu sang vô đối trong 12 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 13/3 âm lịch tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai tử vi tháng 3 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 14 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 19 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 21 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 29 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 40 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 49 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 50 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân