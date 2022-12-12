Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ tích cực. Thời gian qua, con giáp này hơi ham chơi và không đặt nặng tâm trí nên chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở trước khi thoát ra khỏi hố sâu của cuộc đời.

Những người tuổi Thân luôn biết trân trọng công sức và tiền bạc, liên tiếp đón vận may, được quý nhân phù trợ, chỉ cần biết cách nắm bắt cuộc sống sẽ trở nên thoải mái, dư dả về vật chất, có nhà có xe, được an hưởng tuổi già trong sung sướng.

Trước đây, bản mệnh chưa được gặp đúng cơ hội, sau ngày mai, thể hiện được tài năng và sự khéo léo của mình, tạo ra sự khác biệt nổi trội ở nơi làm việc. Mặc dù phải chịu đựng rất nhiều sóng gió, nhưng thời gian tới tài vận phất như diều gặp gió, đặc biệt là trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh luôn sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, người tuổi này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai, vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách con giáp này cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời gian tới, bản mệnh có năng lượng lạc quan, tích cực.

Thời điểm tài vận tới, là khoảng thời gian tốt để người tuổi này hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Bản mệnh có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Dần

Thầy tử vi - tướng số cho hay, bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, con giáp này làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, bản mệnh chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Người tuổi Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai, người tuổi Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió.

Thời gian tới, vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Bản mệnh cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.