Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 13/12/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 12:11

Kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 13/12, những con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa cả tiền lẫn tình

Tuổi Thìn

Tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Thìn sinh ra đã được trời phú cho trí thông minh hơn người. Bản thân con giáp này luôn biết thích ứng với môi trường sống, tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn.

Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 13/12/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Con giáp này trải qua một thời gian chật vật với không ít sóng gió, nay đã đến lúc sự nghiệp có những bước tiến nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 13/12 người tuổi Thìn vận trình có nhiều dấu hiệu tăng tiến. Với người có kế hoạch đang ấp ủ, có thể nhân cơ hội này để triển khai ngay, tận dụng lúc cát khí đang vượng.

Với người tự thân lập nghiệp, vận trình sẽ đặc biệt tốt trong thời gian này. Con giáp này trải qua một thời gian chật vật với không ít sóng gió, nay đã đến lúc sự nghiệp có những bước tiến nhất định. Không chỉ có nhiều cơ may hơn, bản mệnh còn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, có thể sau này giúp đỡ mình trong con đường sự nghiệp.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Thân là người có bản lĩnh và rất khiêm tốn. Con giáp này luôn có dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, luôn tươi cười nên được lòng rất nhiều người, nhưng bên trong là người rất có nghị lực, luôn có nguyên tắc riêng khi làm việc.

Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 13/12/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
 Một số khoản đầu tư từ trước đó của con giáp này có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 13/12, những người tuổi Thân được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của con giáp này có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình. 

Tuy nhiên, con giáp này cũng cần quan tâm tới sức khỏe, đặc biệt là chú ý đến các bệnh về xương khớp. Người lớn tuổi không nên vận động quá sức, người trẻ tuổi cần quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Tý

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Tý có tính cách hài hước và thích kết bạn. Con giáp này đi tới đâu thường cũng có nhiều bạn bè và được nhiều người biết đến, danh tiếng tốt.

Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 13/12/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Theo tử vi, đây là thời gian mà những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 13/12 người tuổi Tý có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong vận trình của mình khi được nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Theo tử vi, đây là thời gian mà những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là về tài lộc. 

Thời gian tới, với sự phù hộ của Thần Tài, người tuổi Tý sẽ có nhiều may mắn hơn trong tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung những chú Chuột làm gì cũng suôn sẻ hơn trước rất nhiều, các mối quan hệ có bước tiến triển mới. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (13/12/2022), Thần may mắn đích thân gọi tên, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh vinh quang, ôm cả tiền tỷ trong tay, cuộc sống trải đầy hoa hồng

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