Từ ngày 13/12 đến ngày 15/12, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 10:30

Từ ngày 13/12 đến ngày 15/12, 3 con giáp này gặt hái được nhiều tài lộc. Những cơn mưa may mắn giúp họ nhanh chóng vượt qua khó khăn, có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho hay, từ ngày 13/12 đến ngày 15/12, công việc làm ăn của người tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, con giáp này được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn sẽ có nhiều bội thu.

Từ ngày 13/12 đến ngày 15/12, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 1
Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, con giáp này có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên những chú Rồng có thể đón lộc sáng sớm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, con giáp này có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Thìn sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Con giáp này có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy người tuổi Ngọ gặp nhiều cát lành trong thời gian tới. Vì vậy mà cuộc sống hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Không chỉ vậy, con giáp này được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Từ ngày 13/12 đến ngày 15/12, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 2
Những người làm công ăn lương sẽ tiếp tục đi trên con đường thành công, trong sự nghiệp có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

ừ ngày 13/12 đến ngày 15/12, người tuổi Ngọ được hưởng nhiều may mắn và tài lộc dồi dào. Những người làm công ăn lương sẽ tiếp tục đi trên con đường thành công, trong sự nghiệp có nhiều khởi sắc.

Những người làm quản lý hứa hẹn tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Những người làm kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Tuổi Dậu

Những người bạn tuổi Dậu từ ngày mai (5/9). Thật đáng mừng, có điềm báo triệu hoán, phú quý cả đời. Khi đó, vận khí của con giáp này sẽ bắt đầu xuôi ngược, đường tài lộc vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt.

Chỉ cần người tuổi Dậu nắm bắt đúng thời cơ, kiên trì làm việc chăm chỉ thì cuối cùng cũng tậu được nhà lầu xe hơi, từ nay về sau làm ăn phát đạt. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Thìn có cơ hội gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc.

Từ ngày 13/12 đến ngày 15/12, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 3
Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Thìn có cơ hội gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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