Sau ngày mai (12/10), 3 con giáp này may mắn tràn trề, ngẩng đầu đón tài lộc, cúi đầu hốt vàng bạc, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 11:46

Sau ngày mai (12/10), những con giáp này sẽ được thần may mắn phù hộ nên thuận buồm xuôi gió trong nhiều lĩnh vực.

Tuổi Tuất

Sau ngày mai (12/10), vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển rực rỡ. Bạn sẽ gặp được những người bạn, đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên để bạn vượt qua khó khăn. 

Sau ngày mai (12/10), 3 con giáp này may mắn tràn trề, ngẩng đầu đón tài lộc, cúi đầu hốt vàng bạc, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh 1
Nếu tuổi Tuất thể hiện được năng lực thì bạn sẽ được trao những cơ hội tốt để thăng tiến, bạn sẽ có những thành tích nổi trội và nhận về các khoản lương, thưởng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, nếu tuổi Tuất thể hiện được năng lực thì bạn sẽ được trao những cơ hội tốt để thăng tiến. Là người làm công ăn lương, bạn sẽ có những thành tích nổi trội và nhận về các khoản lương, thưởng xứng đáng. Do khéo léo phát huy được thế mạnh của bản thân nên những kẻ tiểu nhân sẽ không có cơ hội đe dọa bạn.

Còn về vận trình tình cảm, người tuổi Tuất còn đang độc thân hãy tự tin thể hiện cá tính để gây ấn tượng tốt cho các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần bạn chân thành và cởi mở, nhất định sẽ có duyên may tìm được người phù hợp. Nếu bạn đã có người trong lòng thì đừng ngại bày tỏ. Sự chân thành và dũng cảm có thể mang đến cho bạn một kết quả không ngờ. 

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, sau ngày mai (12/10), tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Sau ngày mai (12/10), 3 con giáp này may mắn tràn trề, ngẩng đầu đón tài lộc, cúi đầu hốt vàng bạc, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh 2
Tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

 

Còn nếu làm kinh doanh, tuổi Tuất sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường, có được lượng khách hàng ổn định và doanh thu chỉ có tăng chứ không có giảm.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Sau ngày mai (12/10), 3 con giáp này may mắn tràn trề, ngẩng đầu đón tài lộc, cúi đầu hốt vàng bạc, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh 3
Con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau ngày mai (12/10), con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi.

Trong khi đó, vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (12/10), 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục

Kể từ ngày mai (12/10), 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục

Kể từ ngày mai (12/10), là khoảng thời điểm những con giáp này có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Họ được sự báo sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, mọi sự đều tốt lành.

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