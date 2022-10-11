Đúng 11h08 ngày 12/10/2022, 3 con giáp vận mệnh hài hòa, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy người, giàu càng thêm giàu

Đúng 11h08 ngày mai (12/10) nhờ được 2 cát thần trợ mệnh nên người tuổi Tý tuy gặp khó khăn nhưng bản mệnh vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Thời gian tới, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe . Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thìn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 11h08 ngày mai (12/10) người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ.

Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

Tuổi Sửu

Đúng 11h08 ngày mai (12/10) tuổi Sửu là con giáp được thần may mắn gọi tên. Điều mà bạn cần làm để tận dụng vận số của mình chính là chủ động, dám nghĩ dám làm. Về sự nghiệp, nếu tuổi Sửu dám thoát ra khỏi vùng an toàn, dám đương đầu thử thách thì sẽ tích lũy được kinh nghiệm và đạt được thành công.

Vận số lên, bạn sẽ có trong tay nhiều hợp đồng béo bở và tiền vào như nước. Do cơ hội kiếm tiền đến ồ ạt nên có thể tuổi Sửu sẽ bị choáng ngợp - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh năm nay cũng vô cùng thuận lợi. Vận số lên, bạn sẽ có trong tay nhiều hợp đồng béo bở và tiền vào như nước. Do cơ hội kiếm tiền đến ồ ạt nên có thể tuổi Sửu sẽ bị choáng ngợp. Lời khuyên dành cho bạn là hãy bình tĩnh, lựa chọn ra cơ hội phù hợp nhất để chớp lấy.

Đặc biệt, tuổi Sửu còn có nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, chỉ cần chịu mở lòng bạn sẽ sớm cải thiện tình trạng của mình. Dù việc tìm hiểu một người cần thời gian nhưng bạn cũng đừng khắt khe quá kẻo lỡ duyên lành.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.