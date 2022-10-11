Kể từ ngày mai (12/10), 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 11:06

Kể từ ngày mai (12/10), là khoảng thời điểm những con giáp này có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Họ được sự báo sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, mọi sự đều tốt lành.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Kể từ ngày mai (12/10), 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục - Ảnh 1
Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (12/10), họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp.

 

Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tuổi Sửu

Kể từ ngày mai (12/10), vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Kể từ ngày mai (12/10), 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục - Ảnh 2
Có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 5 trở đi.

Tuổi Thân

Kể từ ngày mai (12/10), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp và tình duyên. Sự khéo léo giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Trong công việc, dù có bước chân vào lĩnh vực mới thì các chú dê cũng nhanh thích nghi. Nếu là người lãnh đạo, tuổi Mùi sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, rất được lòng nhân viên.

Kể từ ngày mai (12/10), 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục - Ảnh 3
Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp và tình duyên. Sự khéo léo giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu là người làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ tìm ra hướng đi mới cho bản thân và tập thể. Quá trình thực hiện dù có khó khăn thì họ cũng vượt qua rất nhanh, thu hồi vốn và có lãi lớn. Còn với người làm công ăn lương, bạn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ và được thưởng nóng. Thậm  chí, vận trình sự nghiệp tốt tới mức bạn có thể được tăng lương, thăng chức. 

Còn về vận trình tình cảm, người tuổi Thân độc thân cũng có cơ hội gặp được người phù hợp. Hãy tích cực tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp để tăng khả năng tìm được đối tượng của mình. Với các cặp đôi, các bạn duy trì được mối quan hệ cân bằng, tình cảm rất hài hòa, êm ấm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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