Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 20/2 âm lịch, trong mệnh số có hỏa vượng, ngũ hành tương sinh nên tuổi Mão sẽ gặp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc. Người tuổi Mão sẽ nhận được sự đề bạt trong công việc lên vị trí cao hơn, chính vì thế mà gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài. Người tuổi Mão có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không phải đau đầu về tiền bạc. Thời gian này, Mão sẽ không gặp bất cứ chuyện gì phiền não hay thị phi nào không mong muốn. Chỉ cần bình tĩnh một chút, con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối, mang đến cho vô số cơ hội cầu tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian trước, những người tuổi Thìn do gặp một số xui xẻo về đường công việc đã không thoải mái, chủ yếu là do các ngôi sao hung tinh xung quanh đã kìm hãm vận may của con giáp này. Cũng bởi vậy, tuổi Thìn gặp nhiều thất bại, ngăn trở trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau ngày 20/2 âm lịch, vận thế của tuổi Thìn sẽ có xu hướng hồng phát hơn.

Trong mệnh số có thủy sinh kim, thúc đẩy vận vượng phát cực lớn. Nhờ đó tuổi Thìn sẽ có được hạnh phúc bất ngờ về đường tài lộc. Họ có thể ăn nên làm ra, kiếm được mối lợi mới hoặc có thể nhận được món quà sang trọng, phú quý. Từ thời gian này, mọi việc xui xẻo đều được hóa giải, người tuổi Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ, mang lại nhiều tin vui về công danh và tiền bạc.