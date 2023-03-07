Sau ngày 20/2 âm lịch, Tổ Tiên độ trì, Thần Tài nhập mệnh, 3 con giáp trúng độc đắc liên hồi, 'kẽo kẹt' gánh lộc về nhà, đời sung túc như tiên

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 07:50

Trong những ngày sắp tới đây, khi Thần Tài điểm mặt chỉ tên, Thần may mắn ưu ái, 3 con giáp sau đây liên tiếp gặp được cơ hội kiếm tiền, phát tài.

Tuổi Mão

Mão vốn là con giáp có mệnh phú quý, vì vậy đối với những người tuổi Mão, thứ họ cần nhất chính là cơ hội. Khoảng thời gian trước, đường tài lộc của tuổi Mão có thể không được lý tưởng, dẫn đến nhiều thất bại và đen đủi ngoài ý muốn trong cuộc sống, sinh hoạt tương đối chật vật.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 20/2 âm lịch, trong mệnh số có hỏa vượng, ngũ hành tương sinh nên tuổi Mão sẽ gặp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc. Người tuổi Mão sẽ nhận được sự đề bạt trong công việc lên vị trí cao hơn, chính vì thế mà gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài. Người tuổi Mão có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không phải đau đầu về tiền bạc. Thời gian này, Mão sẽ không gặp bất cứ chuyện gì phiền não hay thị phi nào không mong muốn. Chỉ cần bình tĩnh một chút, con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối, mang đến cho vô số cơ hội cầu tài.

Sau ngày 20/2 âm lịch, Tổ Tiên độ trì, Thần Tài nhập mệnh, 3 con giáp trúng độc đắc liên hồi, 'kẽo kẹt' gánh lộc về nhà, đời sung túc như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian trước, những người tuổi Thìn do gặp một số xui xẻo về đường công việc đã không thoải mái, chủ yếu là do các ngôi sao hung tinh xung quanh đã kìm hãm vận may của con giáp này. Cũng bởi vậy, tuổi Thìn gặp nhiều thất bại, ngăn trở trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau ngày 20/2 âm lịch, vận thế của tuổi Thìn sẽ có xu hướng hồng phát hơn. 

Trong mệnh số có thủy sinh kim, thúc đẩy vận vượng phát cực lớn. Nhờ đó tuổi Thìn sẽ có được hạnh phúc bất ngờ về đường tài lộc. Họ có thể ăn nên làm ra, kiếm được mối lợi mới hoặc có thể nhận được món quà sang trọng, phú quý. Từ thời gian này, mọi việc xui xẻo đều được hóa giải, người tuổi Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ, mang lại nhiều tin vui về công danh và tiền bạc. 

Sau ngày 20/2 âm lịch, Tổ Tiên độ trì, Thần Tài nhập mệnh, 3 con giáp trúng độc đắc liên hồi, 'kẽo kẹt' gánh lộc về nhà, đời sung túc như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp luôn cảm thấy cuộc sống của mình không mấy suôn sẻ, nguyên nhân chủ yếu là do vận khí của những người cầm tinh con Gà không tốt nên ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Điều này khiến tuổi Dậu mỏi mệt, tâm không an, chí không yên, rất khó để tập trung làm nên việc lớn. Tuy nhiên, sắp tới đây tuổi Dậu lại không đáng lo ngại mấy.

Sau ngày 20/2 âm lịch, họ có sao may mắn chiếu mệnh, được quý nhân phù trợ, thúc đẩy vận may về đường tài lộc. Nhờ đó, tuổi Dậu có thể yên tâm mở cửa nghênh đón tiền tài, mọi nỗ lực đều được đền đáp rất xứng đáng. Người tuổi Dậu sẽ liên tiếp nhận được tin vui bất ngờ đặc biệt là về tài chính. Con giáp này sẽ có cơ hội trúng số hoặc có cơ hội kiếm được một khoản tiền không nhỏ. 

Sau ngày 20/2 âm lịch, Tổ Tiên độ trì, Thần Tài nhập mệnh, 3 con giáp trúng độc đắc liên hồi, 'kẽo kẹt' gánh lộc về nhà, đời sung túc như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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