Sau mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:50

3 con giáp may mắn này được Thái Tuế soi đường, công danh sự nghiệp hanh thông thuận lợi sau ngày 10/3 âm lịch.

Tuổi Thân

Qua mùng 10/3 âm lịch, công việc của tuổi Thân sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Những số tiền mà tuổi Thân đầu tư cho dự án của mình sẽ đổ lãi về liên tục giúp tuổi thân thanh toán được những khoản nợ cũ.

Đường tình duyên của tuổi Thân cũng vô cùng rực rỡ. Người tuổi Thân còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Còn ai đã có đôi lứa thì tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa, mặn nồng. Những người đã có gia đình thì vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, nghe lời.

Sau mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu sang hơn người - Ảnh 1
Qua mùng 10/3 âm lịch, công việc của tuổi Thân sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, qua mùng 10/3 âm lịch, tuổi Dậu chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ. Ai khốn đốn mặc ai, tuổi Dậu vẫn vô cùng giàu sang, sung túc. Những khó khăn mà tuổi Dậu gặp phải sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa nhất.

Trong thời gian trước, tuổi Dậu không còn phải chịu cảnh nợ nần, thiếu thốn nữa mà thay vào đó sẽ nhận được vô vàn tin vui. Con giáp này cũng sẽ có một chuyện tình đẹp như mơ, người ấy còn giúp đỡ trong công việc nên cả hai vô cùng hợp ý. 

Sau mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu sang hơn người - Ảnh 2
Tử vi có nói, qua mùng 10/3 âm lịch, tuổi Dậu chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp thông minh, chăm chỉ nên khi được giao công việc mới. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành. Vì sự cần cù này mà tuổi Tuất được cấp trên trọng dụng, nhờ đó có nhiều thay đổi tích cực trong công việc.

Qua mùng 10/3 âm lịch, tài lộc của tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được rất nhiều hợp đồng lớn, kiếm được một khoản tiền to lớn, thoải mái tiêu pha. Nếu tuổi Tuất biết cách nỗ lực hết mình thì đây chính là giai đoạn tốt để bạn phát huy hết tài năng của mình, được cấp trên quý mến cất nhắc.

Sau mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu sang hơn người - Ảnh 3
Qua mùng 10/3 âm lịch, tài lộc của tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được rất nhiều hợp đồng lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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