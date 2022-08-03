Sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), Ông Tơ - Bà Nguyệt chỉ điểm, 3 con giáp này tình tiền viên mãn, tài lộc rực rỡ, cuộc sống ấm no, vui vẻ hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 09:28

Theo tử vi 12 con giáp, sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), 3 con giáp này sẽ có vận trình tài lộc và tình duyên viên mãn, làm gì cũng ra tiền, cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Dậu

Sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), tuổi Dậu nhờ Quý Nhân phù trợ nên sẽ bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. So với thời gian trước, công việc làm ăn của bản mệnh này diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, có khả năng thăng tiến hoặc tăng lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và không chi tiêu hoang phí, tuổi Dậu sẽ không cần lo lắng chuyện tiền nong, thậm chí còn có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới của họ.

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Sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), tuổi Dậu nhờ Quý Nhân phù trợ nên sẽ bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), vận thế của người tuổi Thìn chỉ có đi lên không ngừng. Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận.

Trong khi những người làm kinh doanh sẽ tự tìm được cơ hội làm ăn cho riêng mình. Được nhiều khách hàng ủng hộ, hàng hóa bán được nhiều, con giáp may mắn này thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm tốt lành.

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Sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), vận thế của người tuổi Thìn chỉ có đi lên không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. So với những con giáp khác, người tuổi Mão không tham vọng, coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 12 con giáp, sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

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Sau lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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