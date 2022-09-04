Sau kì nghỉ lễ dài, con giáp nào trúng số độc đắc vào tuần sau?

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 15:22

Tuần sau, các con giáp sau được Thần Tài hậu thuẫn, mua vé số tờ nào trúng tờ đó, tiền tài, sự nghiệp đều thăng hạng vượt bậc.

Tuổi Thìn

Trong văn hóa dân gian, rồng được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang, cao ngạo. Trong các tranh vẽ ngày xưa, rồng cũng thường được người xưa gắn lên người những món đồ trang sức quý giá, mang hàm ý về cuộc sống sung túc, dư dả, quyền uy.

Trong cuộc sống, người tuổi Thìn có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Đã vốn mệnh tốt còn được nhiều quý nhân hỗ trợ, công việc và sự nghiệp của tuổi Thìn đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý. Họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Với bản tính lương thiện này, tuổi Thìn không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được cuộc sống giàu sang, an nhàn. Đặc biệt, bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Thìn cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm.

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Trong cuộc sống, người tuổi Thìn có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia tử vi học, những người tuổi Thân trong tuần sau được cát tinh soi chiếu và Thần Tài chiếu cố nên có vận may đặc biệt hơn người, từ công việc, sự nghiệp cho đến chuyện tiền bạc, tình cảm, nhìn chung tất cả các phương diện đều vô cùng thuận lợi. Trong công việc, người tuổi Thân sẽ được quý nhân tương trợ nên các kế hoạch, dự định trong công việc có nhiều khả năng được hiện thực hóa sớm hơn dự kiến, từ đó mà thu về thành quả không nhỏ.

Tuy nhiên, những người tuổi Thân cũng nên lưu ý, không nên chủ quan hay khinh suất trước những may mắn, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Các bạn vẫn nên kiểm soát công việc của mình thật tốt, không nên nóng vội hay liều lĩnh. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, phát triển một cách ổn định, chắc chắn, thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Cũng giống với những người tuổi Thân, vào tuần sau, người tuổi Hợi được Nguyệt Lệnh tương phù, những áp lực tích lũy, dồn nén thời gian trước sẽ được giải tỏa hết, sẵn sàng đón nhận một khoảng thời gian đầy ắp những niềm vui.

Về công việc, công việc của người tuổi Hợi sẽ trôi chảy hơn, thuận lợi hơn. Trong thời gian này, kiến nghị những người tuổi Hợi nên chú trọng vào việc tìm kiếm đối tác làm ăn trung thành, đáng tin cậy, đôi bên có thể giúp đỡ nhau, cùng nhau nỗ lực, như thế mới tạo ra được đột phá ấn tượng.

Về đường tài vận có thể nói là có sự khởi sắc đáng kể, đầu tư có thể thu lợi nhuận, song cũng cần thận trọng, không nên quá ham lợi mà không tính toán trước sau. Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có nhiều chuyển biến tốt đẹp, vì thế các bạn đừng bỏ qua cơ hội trong thời gian này để vun đắp thêm cho đời sống tình cảm nhé.

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Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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