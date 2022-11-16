Theo tử vi 12 con giáp cho biết, trời sinh người tuổi Hợi nhân hậu, hiền lành nên đi đâu cũng được quý nhân phù hộ. Cuộc sống của những chú Lợn luôn gặp nhiều may mắn nên dù bị hung vận bủa vây, tiểu nhân quấy phá vẫn có thể bình an vô sự vượt qua tất cả.

Tử vi ngày 16/11 cho biết, người tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn trong hôm nay, vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Tử vi dự báo sau hôm nay (16/11), là thời hoàng kim của Hợi trong năm 2022 bởi đây là lúc tài vận của con giáp giàu sang này chạm đỉnh. Túi tiền của bạn sẽ chật cứng tiền nên không chỉ tháng 11 mà từ đây đến cuối năm người tuổi Hợi sẽ nhập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo sau hôm nay (16/11), với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện.

Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay (16/11), người tuổi Dần tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao trong công việc.

Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải giữ được sự điềm tĩnh, chớ hành động nông nổi gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

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