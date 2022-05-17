Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp đầu tháng 5 âm may mắn, tiền của ùn ùn kéo tới

Xem tử vi tuần này từ đầu tháng 5 âm của 12 con giáp , người tuổi Tuất nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội do Thiên Ấn và Chính Ấn đem lại để ghi điểm trong mắt cấp trên. Bạn hãy sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó và tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó.

Con đường tài lộc trở nên hanh thông hơn hẳn vào cuối tuần. Có thể công sức từ trước đến nay của bạn đã được ghi nhận và nay là lúc bạn nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Với người làm ăn, các khoản tiền đầu tư trước đó của bạn đang cho thấy hiệu quả, giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh.

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Đào hoa nở rộ vào đầu và giữa tuần giúp tăng cơ hội gặp gỡ người như ý cho những ai còn độc thân. Nếu đã có thiện cảm với ai, bạn nên mạnh dạn tiếp xúc và tìm cách giữ liên lạc với đối phương. Tin rằng sự chân thành của bạn sẽ giúp chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi.

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi đầu tháng 5 âm cho hay, Chính Ấn và Thiên Ấn xuất hiện là dấu hiệu cát lành cho sự nghiệp của người tuổi Mùi. Nếu làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt cả tập thể tới thành công. Nếu làm nhân viên, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bạn được người khác giới thiệu cho những cơ hội quý báu, nếu nhanh chóng nắm bắt thì tiền đổ về túi ngay lập tức. Thậm chí, có người phát tài bất ngờ vào ngay tuần này.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Hãy tìm cách để cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể kẻo bạn sẽ phải hối hận đấy.

Chuyện tình cảm cũng khá ấm êm, đặc biệt là người độc thân đã có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu đôi lứa. Bạn sẵn sàng gặp mặt những đối tượng được giới thiệu, hi vọng rằng mình sẽ gặp được người phù hợp. Tinh thần tích cực sẽ giúp bạn sớm đạt được điều mong ước.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi đầu tháng 5 âm của 12 con giáp nói rằng, đầu tuần chính là khoảng thời gian người tuổi Ngọ phát triển mạnh mẽ nhất. Bạn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng chính vì thế, bạn lại khẳng định được bản thân và tìm ra tiềm năng của mình.

Chuyện làm ăn đến cuối tuần sẽ tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Bạn và đối tác hợp tác ăn ý với nhau, khiến đồng tiền đổ về trong túi ồ ạt. Đôi bên có thể tiếp tục cân nhắc hợp tác lâu dài và sâu rộng hơn, chắc chắn tiền lãi lời sẽ còn tiếp tục tăng tiến.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Với các cặp đôi, hai người nên dành thêm thời gian để ở bên nhau, không nên quá coi trọng sự nghiệp của mình mà bỏ lơ trách nhiệm với gia đình. Ít nhất, mỗi ngày hãy dành một thời điểm nhất định để trò chuyện, khích lệ, động viên nhau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.