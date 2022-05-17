Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp đầu tháng 5 âm may mắn, tiền của ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 08:49

Nếu trước đây có khó khăn thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Giờ là lúc 3 con giáp này này tận hưởng vận may phát tài.

Tuổi Tuất

Xem tử vi tuần này từ đầu tháng 5 âm của 12 con giáp, người tuổi Tuất nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội do Thiên Ấn và Chính Ấn đem lại để ghi điểm trong mắt cấp trên. Bạn hãy sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó và tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó.

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Con đường tài lộc trở nên hanh thông hơn hẳn vào cuối tuần. Có thể công sức từ trước đến nay của bạn đã được ghi nhận và nay là lúc bạn nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Với người làm ăn, các khoản tiền đầu tư trước đó của bạn đang cho thấy hiệu quả, giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh.

Đào hoa nở rộ vào đầu và giữa tuần giúp tăng cơ hội gặp gỡ người như ý cho những ai còn độc thân. Nếu đã có thiện cảm với ai, bạn nên mạnh dạn tiếp xúc và tìm cách giữ liên lạc với đối phương. Tin rằng sự chân thành của bạn sẽ giúp chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi.

Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp đầu tháng 5 âm may mắn, tiền của ùn ùn kéo tới - Ảnh 1
Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Xem tử vi đầu tháng 5 âm cho hay, Chính Ấn và Thiên Ấn xuất hiện là dấu hiệu cát lành cho sự nghiệp của người tuổi Mùi. Nếu làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt cả tập thể tới thành công. Nếu làm nhân viên, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bạn được người khác giới thiệu cho những cơ hội quý báu, nếu nhanh chóng nắm bắt thì tiền đổ về túi ngay lập tức. Thậm chí, có người phát tài bất ngờ vào ngay tuần này.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Hãy tìm cách để cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể kẻo bạn sẽ phải hối hận đấy.

Chuyện tình cảm cũng khá ấm êm, đặc biệt là người độc thân đã có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu đôi lứa. Bạn sẵn sàng gặp mặt những đối tượng được giới thiệu, hi vọng rằng mình sẽ gặp được người phù hợp. Tinh thần tích cực sẽ giúp bạn sớm đạt được điều mong ước.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi đầu tháng 5 âm của 12 con giáp nói rằng, đầu tuần chính là khoảng thời gian người tuổi Ngọ phát triển mạnh mẽ nhất. Bạn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng chính vì thế, bạn lại khẳng định được bản thân và tìm ra tiềm năng của mình.

Chuyện làm ăn đến cuối tuần sẽ tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Bạn và đối tác hợp tác ăn ý với nhau, khiến đồng tiền đổ về trong túi ồ ạt. Đôi bên có thể tiếp tục cân nhắc hợp tác lâu dài và sâu rộng hơn, chắc chắn tiền lãi lời sẽ còn tiếp tục tăng tiến.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Với các cặp đôi, hai người nên dành thêm thời gian để ở bên nhau, không nên quá coi trọng sự nghiệp của mình mà bỏ lơ trách nhiệm với gia đình. Ít nhất, mỗi ngày hãy dành một thời điểm nhất định để trò chuyện, khích lệ, động viên nhau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

3 con giáp có sức hút đàn ông khiến họ say như điếu đổ bởi nét "duyên thầm" trời cho

3 con giáp có sức hút đàn ông khiến họ say như điếu đổ bởi nét "duyên thầm" trời cho

3 con giáp này có sức hút kì lạ khiến người khác phái mê mẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tuất tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 3 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba