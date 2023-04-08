Sau 9h sáng mai (9/4) "một phước lành trong ngụy trang", tỷ phú trong tầm tay, nhà lầu xe hơi sắm ngay kẻo muộn của 3 con giáp Mùi, Dậu và Dần

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 08:05

Tử vi cho thấy, vận trình tài lộc duy trì ổn định. Việc kiếm tiền của con giáp này nhìn chung không gặp trở ngại nào, có thể nâng cao nguồn thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi Hung Cát đan xen. Người tuổi này có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng do cách làm việc cố chấp nên bản mệnh khó được lòng của những người xung quanh. 

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm. Việc cư xử có phần xốc nổi và thiếu đi sự ôn nhu thường ngày dễ khiến cho các cặp đôi rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Người độc thân cần cởi mở, hoà đồng với mọi người hơn sẽ sớm tìm được chân ái cuộc đời. 

Sau 9h sáng mai (9/4) 'một phước lành trong ngụy trang', tỷ phú trong tầm tay, nhà lầu xe hơi sắm ngay kẻo muộn của 3 con giáp Mùi, Dậu và Dần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc dễ gặp sai lầm nghiêm trọng. Bạn đang suy nghĩ quá nhiều, đầu óc thiếu tập trung dẫn đến những lỗi lầm không đáng có.

Bạn đang khao khát tìm được một nửa của mình nhưng duyên chưa tới. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, chính vì vậy cũng đừng có sốt ruột quá Dậu nhé.

Sau 9h sáng mai (9/4) 'một phước lành trong ngụy trang', tỷ phú trong tầm tay, nhà lầu xe hơi sắm ngay kẻo muộn của 3 con giáp Mùi, Dậu và Dần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường quan lộ của tuổi Dần tốt xấu khó đoán, ngũ hành tương sinh mang đến nhiều tin vui liên quan đến công việc cho người tuổi Dần tuy nhiên đi kèm với đó là cũng không ít rắc rối, bản mệnh cần có sự chủ động hơn trong mọi tình huống. Vấn đề tiền bạc tạm được, mặc dù việc chi tiêu phải thặt chặt hơn so với thời gian trước nhưng cũng không đến nỗi nào.

Tuổi Dần độc thân chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình với người yêu lâu năm, thế nhưng có hạnh phúc hay không thì lại là chuyện khác. 

Sau 9h sáng mai (9/4) 'một phước lành trong ngụy trang', tỷ phú trong tầm tay, nhà lầu xe hơi sắm ngay kẻo muộn của 3 con giáp Mùi, Dậu và Dần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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