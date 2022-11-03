Sau 8 giờ ngày 4/11/2022, 3 con giáp công danh thăng tiến, công việc vững vàng, tiền về chật túi, may mắn đủ đường

Sau 8 giờ ngày 4/11/2022, 3 con giáp này thịnh vượng một cách bất thần, làm chuyện gì cũng đều trơn, thuận buồm xuôi gió.
- Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh
- Giờ vàng đã điểm đúng 12 giờ trưa mai (3/11 dương lịch): 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ, may mắn hơn người, tha hồ hưởng vinh hoa, phú quý
Tuổi Dậu
Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. người này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.
Tử vi dự báo rằng, sau 8 giờ ngày 4/11/2022, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Bản mệnh nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước. Khi gặp trắc trở, người tuổi này sẽ có quý nhân nâng đỡ. Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.
Tuổi Sửu
Sách tử vi viết rằng, người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, bản mệnh luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng. Những người cầm tinh con Trâu có thể gặp nhiều thất bại nhưng rất ít khi bản mệnh bỏ cuộc.
Sau 8 giờ ngày 4/11/2022, con giáp tuổi Sửu sẽ có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của con giáp này trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của chính mệnh trong thời gian trước đây.
Những người làm kinh doanh đang tất bật với thương vụ, chuyển hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc và sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vượng vận quý nhân nên dù trong cuộc sống hay công việc cũng đều có người giúp đỡ, tương trợ bất cứ lúc nào. Với sự nâng đỡ của quý nhân thì con giáp này sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu phát tài cho mình.
Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, sau 8 giờ ngày 4/11/2022, tuổi Tuất là con giáp dễ phát tài phát lộc. Vận khí đang lên nên trong nửa cuối năm nay, bản mệnh hãy phát huy hết sức mình để nắm bắt cơ hội kiếm tiền cho thật tốt. Tiền bạc trong tay nếu không biết tiết kiệm thì chẳng mấy mà hết, “miệng ăn núi lở” cơ mà.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.