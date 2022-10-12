Sau 3 tiếng gà gáy sáng ngày mai (13/10): 3 con giáp có sự nghiệp phất lên như 'Phượng Hoàng sải cánh', tiền bạc rủng rỉnh, ngồi yên hưởng thành quả phú quý

Đếm đúng 3 tiếng gà gáy sáng ngày 13/10, người tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tuổi Mão

Từ sáng ngày thứ Năm tuần này (13/10), người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng.

Người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm này, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc.

Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

Tuổi Dậu

Bắt đầu từ sáng ngày 13/10, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp và tình duyên. Sự khéo léo giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Trong công việc, dù có bước chân vào lĩnh vực mới thì các chú dê cũng nhanh thích nghi.

Người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp và tình duyên. Sự khéo léo giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người lãnh đạo, tuổi Mùi sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, rất được lòng nhân viên. Còn nếu là người làm ăn kinh doanh, tuổi Mùi sẽ tìm ra hướng đi mới cho bản thân và tập thể. Quá trình thực hiện dù có khó khăn thì họ cũng vượt qua rất nhanh, thu hồi vốn và có lãi lớn. Còn với người làm công ăn lương, bạn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ và được thưởng nóng. Thậm chí, vận trình sự nghiệp tốt tới mức bạn có thể được tăng lương, thăng chức.

Còn về vận trình tình cảm, người tuổi Mùi độc thân cũng có cơ hội gặp được người phù hợp. Hãy tích cực tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp để tăng khả năng tìm được đối tượng của mình. Với các cặp đôi, các bạn duy trì được mối quan hệ cân bằng, tình cảm rất hài hòa, êm ấm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.