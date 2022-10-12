Tử vi học có nói, ngày mai (13/10), tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Sự nghiệp tuổi Dậu sẽ có khởi sắc khi mọi khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh đó, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sáng tạo hơn, nhờ vậy mà mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ.

Trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, luôn tự nhìn vào những khó khăn mà mình vấp phải cũng như nhìn những tấm gương tốt mà phấn đấu, nỗ lực vươn lên. Đa số những người tuổi Dậu đều không xuất thân trong gia đình giàu có sung túc nhưng họ có bản lĩnh để tự tạo sự phú quý cho riêng mình.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tý mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản trí.

Nhìn chung, tuổi Dậu cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội, đây sẽ là thời cơ tốt để tuổi Dậu đổi đời. Nếu như không thể mua nhà mua xe thì ít nhất cũng kiếm được số tiền lớn, sống dư dả thoải mái đến vài năm sau.

Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thành công đáng giá.

Bắt đầu ngày thứ Năm (13/10), những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Con giáp tuổi Tý không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở. Họ chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn được biết đến là người thông minh, cởi mở, khôn khéo và cư xử rộng lượng với mọi người. Trong mắt người khác, người tuổi này luôn giỏi đối nhân xử thế, biết cách giữ hòa khí với mọi người.

Thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có vận may vào ngày 13/10 rất tốt, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.