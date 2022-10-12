Bước sang ngày mới (13/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, sở hữu tiền tỷ, may mắn liên miên, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 07:25

Bước sang ngày mới (13/10/2022), đường đi của 3 con giáp này được nói tới cực kì hanh thông, vận đỏ hơn son, dễ dàng thành công trong mọi mặt cuộc sống.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, luôn tự nhìn vào những khó khăn mà mình vấp phải cũng như nhìn những tấm gương tốt mà phấn đấu, nỗ lực vươn lên. Đa số những người tuổi Dậu đều không xuất thân trong gia đình giàu có sung túc nhưng họ có bản lĩnh để tự tạo sự phú quý cho riêng mình.

Bước sang ngày mới (13/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, sở hữu tiền tỷ, may mắn liên miên, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia - Ảnh 1
Tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Sự nghiệp tuổi Dậu sẽ có khởi sắc khi mọi khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, ngày mai (13/10), tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Sự nghiệp tuổi Dậu sẽ có khởi sắc khi mọi khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh đó, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sáng tạo hơn, nhờ vậy mà mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ.

Nhìn chung, tuổi Dậu cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội, đây sẽ là thời cơ tốt để tuổi Dậu đổi đời. Nếu như không thể mua nhà mua xe thì ít nhất cũng kiếm được số tiền lớn, sống dư dả thoải mái đến vài năm sau.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản trí. 

Bước sang ngày mới (13/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, sở hữu tiền tỷ, may mắn liên miên, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia - Ảnh 2
Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thành công đáng giá. 

Bắt đầu ngày thứ Năm (13/10), những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Con giáp tuổi Tý không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở. Họ chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn được biết đến là người thông minh, cởi mở, khôn khéo và cư xử rộng lượng với mọi người. Trong mắt người khác, người tuổi này luôn giỏi đối nhân xử thế, biết cách giữ hòa khí với mọi người.

Bước sang ngày mới (13/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, sở hữu tiền tỷ, may mắn liên miên, bơi qua bể khổ đổi đời đại gia - Ảnh 3
Thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có vận may vào ngày 13/10 rất tốt, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 56 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 56 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà