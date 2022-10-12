Đúng 16 giờ chiều mai (13/10), 3 con giáp vét sạch phúc trời, khai thông vận mệnh, dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 09:30

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16 giờ chiều mai (13/10), 5 con giáp may mắn này làm đâu thắng đấy, càng cố gắng càng được hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Sửu

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10), người tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10), 3 con giáp vét sạch phúc trời, khai thông vận mệnh, dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, muốn gì được nấy - Ảnh 1
Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá vui tươi và rực rỡ. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10), tuổi Dần là con giáp được thần may mắn gọi tên. Điều mà bạn cần làm để tận dụng vận số của mình chính là chủ động, dám nghĩ dám làm. Về sự nghiệp, nếu tuổi Dần dám thoát ra khỏi vùng an toàn, dám đương đầu thử thách thì sẽ tích lũy được kinh nghiệm và đạt được thành công.

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10), 3 con giáp vét sạch phúc trời, khai thông vận mệnh, dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, muốn gì được nấy - Ảnh 2
Vận số lên, bạn sẽ có trong tay nhiều hợp đồng béo bở và tiền vào như nước. Do cơ hội kiếm tiền đến ồ ạt nên có thể tuổi Dần sẽ bị choáng ngợp - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần làm ăn kinh doanh năm nay cũng vô cùng thuận lợi. Vận số lên, bạn sẽ có trong tay nhiều hợp đồng béo bở và tiền vào như nước. Do cơ hội kiếm tiền đến ồ ạt nên có thể tuổi Dần sẽ bị choáng ngợp. Lời khuyên dành cho bạn là hãy bình tĩnh, lựa chọn ra cơ hội phù hợp nhất để chớp lấy.

Đặc biệt, tuổi Dần còn có nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, chỉ cần chịu mở lòng bạn sẽ sớm cải thiện tình trạng của mình. Dù việc tìm hiểu một người cần thời gian nhưng bạn cũng đừng khắt khe quá kẻo lỡ duyên lành.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thìn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10), 3 con giáp vét sạch phúc trời, khai thông vận mệnh, dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, muốn gì được nấy - Ảnh 3
Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10), người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ.

 

Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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