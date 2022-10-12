Sau ngày mai (13/10/2022), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, một bước thăng hoa, vận trình trải đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 06:25

Sau ngày mai (13/10/2022), 3 con giáp may mắn xoay chuyển càn khôn, hưởng trọn phúc trời, tiền tài dư dả tha hồ chi tiêu.

Tuổi Dần

Sao Thái Dương xuất hiện trong tháng này giúp tuổi Dần có thêm nhiều niềm tin và hy vọng mới trong cuộc sống. Những khó khăn, trở ngại mà con giáp này đã và đang gặp phải sẽ sớm được khắc phục.

con giáp
Với các lời mời làm việc hoặc hợp tác, nếu còn đang phân vân, tuổi Dần nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (13/10/2022), nhiều cơ hội mới đang mở ra trước mắt giúp tuổi Dần có thể dễ dàng thực hiện ước mơ của mình. Con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng trở nên rộng mở hơn nhiều.

Với các lời mời làm việc hoặc hợp tác, nếu còn đang phân vân, tuổi Dần nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Họ sẽ đưa ra nhiều lời khuyên quý giá giúp Dần có lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dần trong tháng này khá ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Nếu thường xuyên phải đi công tác xa, con giáp này cần chú ý giữ gìn sức khỏe vì thời tiết đang bước vào giai đoạn giao mùa, vẫn cần phải giữ ấm cơ thể, tránh chủ quan.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, chịu khó nhất. Dù con giáp này không thông minh, tài năng hơn người nhưng họ lại chăm chỉ, không ngại học hỏi và không ngừng vươn lên.

con giáp
Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi thuận, ký được hợp đồng có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau ngày mai (13/10/2022), con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi thuận, ký được hợp đồng có giá trị.

Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng mưa thuận, gió hòa, có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng. Con giáp tuổi này làm gì cũng cẩn thận, có sự chuẩn bị trước nên ít khi mắc sai sót.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái. Họ thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Bề ngoài, người tuổi Ngọ có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thực tế họ đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm và luôn kiên định với lựa chọn của bản thân.

con giáp
Tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc tiến triển tốt, thu hút tiền tài, túi tiền rủng rỉnh. Cuộc sống tình cảm của bản mệnh khá êm đềm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (13/10/2022), tuổi Ngọ đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống nhưng không đáng kể. Tử vi học nói rằng từ giờ đến cuối năm, con giáp này sẽ có bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp bản mệnh bứt phá, kiếm tiền nhiều hơn.

Thời gian tới, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc tiến triển tốt, thu hút tiền tài, túi tiền rủng rỉnh. Cuộc sống tình cảm của bản mệnh khá êm đềm, hạnh phúc, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc để tuổi Ngọ tiếp tục phấn đầu.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 45 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 45 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà