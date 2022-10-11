Tử vi 3 ngày tới (12, 13, 14/10), 3 con giáp tiền tài đều rất vượng, làm ăn thuận lợi, cuộc sống sung túc, không thành tỷ phú cũng là đại gia khét tiếng

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 17:01

3 ngày tới (12, 13, 14/10), đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất nhờ có quý nhân phù trợ.

Tuổi Thân

Từ ngày 12/10 đến ngày 14/10 là lúc tuổi Thân chuyển mình mạnh mẽ. Sự sáng tạo bùng nổ, bạn sẽ có nhiều ý tưởng mới trong công việc và cuộc sống. Bạn có thể đang tìm kiếm một môi trường mới và chắc chắn sẽ thành công. Với người làm công ăn lương, tuổi Thân sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng thời gian qua. Lương và thưởng về đều đều, bạn không phải bận lòng chuyện tài chính.

Còn người làm kinh doanh, đầu tư cũng hứa hẹn gặt hái nhiều thành công. Các giao dịch lớn nhỏ của bạn đều diễn ra suôn sẻ. Về chuyện tình cảm, tuổi Thân tháng này nên dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè hơn. Các cặp đôi sẽ có sự sẻ chia, cảm thông nên gia đình luôn hòa thuận, êm ấm. Còn người độc thân chỉ cần mở lòng là sẽ nhanh chóng gặp được người trong mộng.

Tử vi 3 ngày tới (12, 13, 14/10), 3 con giáp tiền tài đều rất vượng, làm ăn thuận lợi, cuộc sống sung túc, không thành tỷ phú cũng là đại gia khét tiếng - Ảnh 1
Sự sáng tạo bùng nổ, bạn sẽ có nhiều ý tưởng mới trong công việc và cuộc sống. Bạn có thể đang tìm kiếm một môi trường mới và chắc chắn sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ năm nay thu hoạch rất lớn. Trong 3 ngày tới (12, 13, 14/10), con giáp này sẽ có những bước phát triển bất ngờ và mới mẻ. Người tuổi Ngọ khá kiệm lời nhưng cách làm ăn của họ lại linh hoạt, sắc sảo. Thời gian này, con giáp này sẽ có thu hoạch mới, nắm bắt được cách kinh doanh mới để lợi nhuận tăng cao.

Nhờ vậy, họ không còn phải lo lắng chuyện thua lỗ, sa sút, vận khí tươi sáng. Có thể nói, thời điểm này rất đáng để con giáp tuổi Ngọ mong chờ. Thời gian tới, hoàn cảnh sống của người tuổi  sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng. 

Tử vi 3 ngày tới (12, 13, 14/10), 3 con giáp tiền tài đều rất vượng, làm ăn thuận lợi, cuộc sống sung túc, không thành tỷ phú cũng là đại gia khét tiếng - Ảnh 2
Con giáp này sẽ có những bước phát triển bất ngờ và mới mẻ. Người tuổi Ngọ khá kiệm lời nhưng cách làm ăn của họ lại linh hoạt, sắc sảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến ở nơi làm việc. 3 ngày tới (12 - 14/10) vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Không chỉ thu nhập tăng lên mà còn cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn, giúp nâng cao lợi nhuận cho chính mình, đỉnh cao sự nghiệp cũng nằm trong tầm tay. Tuy vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa.

Tử vi 3 ngày tới (12, 13, 14/10), 3 con giáp tiền tài đều rất vượng, làm ăn thuận lợi, cuộc sống sung túc, không thành tỷ phú cũng là đại gia khét tiếng - Ảnh 3
Vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chết tham khảo, chiêm nghiệm.

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