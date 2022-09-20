Sau 22h ngày 20/9, vận xui kết thúc, 3 con giáp sau chính thức đổi vận, tiền về như "thác đổ", tài lộc phủ trăm bề, một bước lên thành đại gia

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Họ tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác.

Sau 22h tối 20/9, vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách họ cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong tuần này, họ có năng lượng lạc quan, tích cực.

Con giáp này sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, họ cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Đây là khoảng thời gian tốt để họ hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Họ có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Ngọ

Theo Tử vi, đường tài lộc của người tuổi Ngọ sau 22h tối 20/9 cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 22h tối 20/9 người tuổi Ngọ được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm, kiên định với lựa chọn của họ.

Sau 22h tối 20/9 người tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, việc làm ăn tiến triển tốt, thu hút tài lộc rủng rình, có thể coi là giai đoạn hoàng kim giúp họ bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

Ở lĩnh vực nào người tuổi Ngọ cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của mình bỏ ra, đây là giai đoạn người tuổi Ngọ minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Cuộc sống tình cảm của người tuổi Ngọ cũng an bình, hạnh phúc, giúp bản mệnh người tuổi Ngọ thêm vững bước tiếp tục phấn đấu và phát triển.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi sau 22h tối 20/9 dự báo sự nghiệp của người tuổi Dần gặp phải nhiều rắc rối do sự tác động của Tỷ Kiên và Kiếp Tài, nhưng hãy yên tâm, chỉ cần vững vàng vượt qua khoảng thời gian đầu tuần thì sau đó chính là lúc bạn khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, tài lộc của người tuổi Dần khá dồi dào trong tuần này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Trong công việc, sau 22h tối 20/9 là khoảng thời gian vận trình công việc của người tuổi này trở nên khởi sắc. Tử vi cho biết, bản mệnh có thể đạt được kết quả tốt trong công việc và thậm chí là gặt hái một số thành tựu nổi bật cho mình trong khoảng thời gian này.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có những bước biến chuyển tích cực vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ sau khi những hiểu lầm và khúc mắc được tháo gỡ, đôi bên lại càng cảm thấy yêu thương và trân trọng nhau hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.