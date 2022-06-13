Sau 18h ngày mai 14/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này làm việc không hiệu quả, tài lộc bất ổn, vận trình gặp trắc trở, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 14:23

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai, những con giáp gặp cục diện hung cát, làm việc ko mấy hanh thông, tình duyên trúc trắc, gia đạo bất an.

Tuổi Hợi

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn có thể sẽ tự đẩy mình vào tình huống khó xử nếu cứ tiếp tục "múa rìu qua mắt thợ" như vậy.

Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên đốt cháy giai đoạn vì muốn thấy kết quả tức thời. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và cố gắng ngay từ bây giờ.

Thủy khắc Hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày mai. Bạn có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng trước hết, bạn cần xem mình đã truyền đạt vấn đề thật rõ ràng hay chưa.

Sau 18h ngày mai 14/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này làm việc không hiệu quả, tài lộc bất ổn, vận trình gặp trắc trở, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an - Ảnh 1
Thủy khắc Hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đối mặt với Thương Quan nên người tuổi Tuất gặp một số vấn đề khá lớn. Một vài sự việc sẽ khiến bạn phải thay đổi cách nhìn đối với một vài người. Sẽ có một vài mâu thuẫn nhỏ và nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chần chừ và thiếu quyết đoán của bạn.

Nếu căng thẳng không biết nói cùng ai, bạn có thể chọn cách viết nhật ký vì việc viết ra có thể giúp đầu óc bạn trở nên thoải mái và tự do hơn, đồng thời nó còn giúp bạn theo dõi lộ trình công việc của mình và tập trung vào những mục tiêu quan trọng.

Về tình cảm, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn vì bạn lúc nào cũng muốn hơn thua từng chút một đối phương.

Sau 18h ngày mai 14/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này làm việc không hiệu quả, tài lộc bất ổn, vận trình gặp trắc trở, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an - Ảnh 2
Về tình cảm, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn vì bạn lúc nào cũng muốn hơn thua từng chút một đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 14/6/2022 chỉ ra rằng, người tuổi Tý sẽ có một ngày không được suôn sẻ cho lắm khi Thương Quan gây hại. Lời nhắc nhở đối với bản mệnh đó là đừng vội vàng phản ứng trước những việc xảy đến với mình vì có thể bạn đang hiểu lầm hoặc chưa nắm rõ tình hình thực tế.

Nhiều khi những việc chính bạn mắt thấy tai nghe cũng chưa phải là sự thật. Nếu cần hãy giữ im lặng để tìm hiểu ngọn ngành sự việc đã, sự điềm tĩnh này của bạn mới thực sự được đánh giá cao. Nên nhớ rằng, cuộc sống ngắn lắm, sao tốn thời gian cho những việc sai lầm.

Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi có dấu hiệu nguội lạnh, bạn nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi lứa.

Sau 18h ngày mai 14/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này làm việc không hiệu quả, tài lộc bất ổn, vận trình gặp trắc trở, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an - Ảnh 3
Tử vi ngày 14/6/2022 chỉ ra rằng, người tuổi Tý sẽ có một ngày không được suôn sẻ cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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