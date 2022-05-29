Sau 18h hôm nay 29/5: Con giáp này cẩn thận cuối tuần còn bị hoạ rơi xuống đầu, ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 12:20

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay, những con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau, cuối tuần còn bị hoạ rơi xuống đầu, khuyên hãy luôn giữ tỉnh táo và bình tĩnh trong mọi việc.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay tài lộc xáo trộn, sự nghiệp và công việc nên ổn định chứ không nên di chuyển, có họa tiểu nhân thiên vị, chú ý giữ tiền bạc.

Xem tử vi con giáp, người tuổi Sửu cần đặc biệt thận trọng trong từng lời nói lẫn hành động của mình. Họa tiểu nhân đeo bám khiến mọi công sức của con giáp này đổ sông đổ bể. 

Ngoài ra, còn có họa hao tài phá của đẩy con giáp này vào tình trạng túng thiếu. Mối quan hệ của các cặp đôi chịu nhiều sự ghen ghét, đố kỵ. Cả hai không đủ thấu cảm cho nửa kia vì trở ngại trong khoảng cách. 

Cẩn trọng: Bản mệnh dù sao thì vẫn không nên làm gì khiến cho người khác cảm thấy bất an.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Sau 18h hôm nay 29/5: Con giáp này cẩn thận cuối tuần còn bị hoạ rơi xuống đầu, ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an - Ảnh 1
Tử vi hôm nay tài lộc xáo trộn, sự nghiệp và công việc nên ổn định chứ không nên di chuyển, có họa tiểu nhân thiên vị, chú ý giữ tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự báo công việc đang có dấu hiệu bị chững lại, một phần nguyên nhân là bởi tâm trạng nắng mưa thất thường của tuổi Dần. Bạn nên chấn chỉnh lại tinh thần trước khi quay trở lại với công việc. 

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ vì không có bất cứ khoản thu nào trong hôm nay. Tình cảm giảm sút, bản thân đa nghi khiến đối phương bị áp lực, mối quan hệ tình cảm cũng trở nên căng thẳng. Người độc thân không có nhân duyên lý tưởng, dễ xảy ra xung đột vì tính cố chấp dẫn đến tình cảm thăng trầm. Mâu thuẫn giữa cặp đôi ngày càng gay gắt khiến công khí gia đình trở nên ngột ngạt. 

Cẩn trọng: Con giáp này gặp vận xui nên ra đường phải cẩn thận xe cộ.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Sau 18h hôm nay 29/5: Con giáp này cẩn thận cuối tuần còn bị hoạ rơi xuống đầu, ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an - Ảnh 2
Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ vì không có bất cứ khoản thu nào trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 29/5/2022, việc kinh doanh mua bán dễ bị tiểu nhân phá hoại. Người tuổi Mùi không nên cố chấp kẻo gánh chịu hậu quả khôn lường. Con giáp này nên cẩn trọng trước các quyết định liên quan tới tài chính trong ngày hôm nay. 

Vận trình sự nghiệp tương đối chung chung, lúc nào cũng muốn lười biếng, phó mặc công việc cho người khác, dễ gặp rắc rối và áp lực nhưng nhờ tài trí của mình mà giải quyết được, vận trình tổng thể thăng trầm không quá lớn.

Tài lộc tình cảm có chút sa sút, bản thân cảm thấy lười yêu đương, không thích nói chuyện tâm sự với người yêu. Người độc thân dễ gặp được người tốt bụng, giỏi quan tâm, có thể giao lưu vui vẻ với nhau, rất thích hợp để phát triển tình cảm.

Cẩn trọng: Gần đây bạn dễ gây xung đột với tuổi Dần.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Sau 18h hôm nay 29/5: Con giáp này cẩn thận cuối tuần còn bị hoạ rơi xuống đầu, ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an - Ảnh 3
Theo tử vi ngày 29/5/2022, việc kinh doanh mua bán dễ bị tiểu nhân phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 30/5: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT soi đường, công danh rạng rỡ, tiền về chật két, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, đào hoa vượng sắc, cực kì viên mãn hạnh phúc

Đúng giờ Tý ngày mai 30/5: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT soi đường, công danh rạng rỡ, tiền về chật két, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, đào hoa vượng sắc, cực kì viên mãn hạnh phúc

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 30/5, những con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân bám gót, tiền chất đầy két, sự nghiệp - tình duyên khởi sắc, tiến triển.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 58 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới