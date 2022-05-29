Sau 18h hôm nay 29/5: Con giáp này cẩn thận cuối tuần còn bị hoạ rơi xuống đầu, ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an

Tử vi hôm nay tài lộc xáo trộn, sự nghiệp và công việc nên ổn định chứ không nên di chuyển, có họa tiểu nhân thiên vị, chú ý giữ tiền bạc.

Ngoài ra, còn có họa hao tài phá của đẩy con giáp này vào tình trạng túng thiếu. Mối quan hệ của các cặp đôi chịu nhiều sự ghen ghét, đố kỵ. Cả hai không đủ thấu cảm cho nửa kia vì trở ngại trong khoảng cách.

Xem tử vi con giáp, người tuổi Sửu cần đặc biệt thận trọng trong từng lời nói lẫn hành động của mình. Họa tiểu nhân đeo bám khiến mọi công sức của con giáp này đổ sông đổ bể.

Cẩn trọng: Bản mệnh dù sao thì vẫn không nên làm gì khiến cho người khác cảm thấy bất an.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Tử vi hôm nay tài lộc xáo trộn, sự nghiệp và công việc nên ổn định chứ không nên di chuyển, có họa tiểu nhân thiên vị, chú ý giữ tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự báo công việc đang có dấu hiệu bị chững lại, một phần nguyên nhân là bởi tâm trạng nắng mưa thất thường của tuổi Dần. Bạn nên chấn chỉnh lại tinh thần trước khi quay trở lại với công việc.

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ vì không có bất cứ khoản thu nào trong hôm nay. Tình cảm giảm sút, bản thân đa nghi khiến đối phương bị áp lực, mối quan hệ tình cảm cũng trở nên căng thẳng. Người độc thân không có nhân duyên lý tưởng, dễ xảy ra xung đột vì tính cố chấp dẫn đến tình cảm thăng trầm. Mâu thuẫn giữa cặp đôi ngày càng gay gắt khiến công khí gia đình trở nên ngột ngạt.

Cẩn trọng: Con giáp này gặp vận xui nên ra đường phải cẩn thận xe cộ.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ vì không có bất cứ khoản thu nào trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 29/5/2022, việc kinh doanh mua bán dễ bị tiểu nhân phá hoại. Người tuổi Mùi không nên cố chấp kẻo gánh chịu hậu quả khôn lường. Con giáp này nên cẩn trọng trước các quyết định liên quan tới tài chính trong ngày hôm nay.

Vận trình sự nghiệp tương đối chung chung, lúc nào cũng muốn lười biếng, phó mặc công việc cho người khác, dễ gặp rắc rối và áp lực nhưng nhờ tài trí của mình mà giải quyết được, vận trình tổng thể thăng trầm không quá lớn.

Tài lộc tình cảm có chút sa sút, bản thân cảm thấy lười yêu đương, không thích nói chuyện tâm sự với người yêu. Người độc thân dễ gặp được người tốt bụng, giỏi quan tâm, có thể giao lưu vui vẻ với nhau, rất thích hợp để phát triển tình cảm.

Cẩn trọng: Gần đây bạn dễ gây xung đột với tuổi Dần.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Theo tử vi ngày 29/5/2022, việc kinh doanh mua bán dễ bị tiểu nhân phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo