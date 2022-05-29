Đồng hồ điểm 12h hôm nay 29/5, duy nhất 3 con giáp này được THẦN TÀI 'chọn mặt gửi vàng', tài khoản nhảy số ầm ầm, phút chốc trở thành đại gia, ngày sau ấm êm, hanh thuận

Tuổi Sửu được Chính Quan nâng đỡ trong đường sự nghiệp. Những bạn đang chờ tin tức xin việc, tăng lương hay thăng chức, thi cử thì thời gian tới sẽ có nhiều tin vui chào đón. Hãy tin vào khả năng làm việc của bản thân.

Ngày Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên của con giáp này có nhiều khởi sắc. Đôi lứa tìm lại được kết nối sau những ngày chiến tranh lạnh liên miên, cũng bởi cả hai đều chịu nhún nhường để mối quan hệ không còn căng thẳng và rạn nứt như trước nữa. Người tuổi Sửu được một người giúp đỡ và bạn có thể quen được nhiều người mới hơn.

Hôm nay, tuổi Sửu có điềm báo tài vận đang đi lên, lợi nhuận thu về đầy khả quan. Con giáp này làm ăn phát đạt, tiền đổ về nhà. Người kinh doanh sẽ càng dễ bề khởi phát, đây cũng là thời điểm tốt có thể khai trương phát tài.

Tuổi Sửu được Chính Quan nâng đỡ trong đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Thiên Tài nhập cục, người tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Bản mệnh biết tận dụng những lợi thế của mình để đạt được mục tiêu mình muốn. Kiếm tiền bằng nghề tay trái hay tay phải không quan trọng, quan trọng là kiếm được tiền, tăng cao nguồn thu nhập của bản thân.

Ngày Chủ nhật tuổi Tỵ được Tam Hội cục giúp đỡ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn, người đi làm ăn xa nhà hay có quý nhân giúp đỡ. Rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp, nếu rảnh hãy thoải mái nhận lời nhé.

Tình cảm không có biến động nhờ 2 hành Hỏa tương hòa. Bạn may mắn có một cơ thể lành lặn và gia đình đầy đủ, đó là phước lớn đáng trân trọng mà bao người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích.

Tử vi ngày mới cho biết Thiên Tài nhập cục, người tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi đón một ngày nhiều niềm vui, công việc, làm ăn buôn bán thuận lợi nhờ cát khí. Cơ hội hợp tác với khách hàng tiềm năng ùn ùn kéo đến, con giáp này chủ động nắm bắt, chắc chắn sẽ mang về cho công ty những hợp đồng tốt.

Chính Quan nhập cục, công việc của những chú Dê trong hôm nay cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn, nhất là khi bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn có thể được cấp trên tuyên dương và khen thưởng nhờ vậy.

Vận trình tình duyên cũng vô cùng vượng sắc. Vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi có thể. Bản mệnh biết quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình mà chẳng nề hà điều gì. Tổ ấm gia đình là động lực lớn lao để con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa.

Hôm nay, tuổi Mùi đón một ngày nhiều niềm vui, công việc, làm ăn buôn bán thuận lợi nhờ cát khí - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo