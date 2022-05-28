Cuối ngày hôm nay 28/5: Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này giữ chặt túi tiền, cẩn thận mất tiền hao của, vận trình tài lộc giảm sút, tình duyên gặp trắc trở

Tử vi ngày mới cho thấy ảnh hưởng của cục diện Thân Tị Tương Phá, những rắc rối trong công việc liên tục tìm đến tuổi Thân. Bạn phải đối mặt với tất cả những chướng ngại này mà không hề có sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chiều hướng suy giảm. Thân có bản tính thích ép buộc người khác làm theo ý mình, do đó đối phương khá khó chịu với bản mệnh vì điều này dẫn đến cãi vã nhau. Hãy đặt mình vào người khác rồi suy nghĩ để có thể hiểu được hoàn cảnh của người trong cuộc.

Kiếp Tài giáng mệnh cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của của bạn là rất lớn trong khoảng thời gian này. Vì vậy tốt nhất là bản mệnh nên giữ thật chặt túi tiền của mình, đừng dễ dàng tin lời ngon ngọt của bất cứ ai để rồi rơi vào bẫy lừa lúc nào chẳng hay.

Tử vi ngày mới cho thấy ảnh hưởng của cục diện Thân Tị Tương Phá, những rắc rối trong công việc liên tục tìm đến tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết ảnh hưởng của cục diện Tị Hợi Tương Xung, vận trình của người tuổi Hợi trong ngày thứ 7 này gặp phải không ít trở ngại. Công việc bộn bề khiến con giáp này phải tất bật ngược xuôi mà cũng không thể hoàn thành mọi việc như ý muốn.

Thương Quan ngáng trở, chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể khiến cho mọi nỗ lực của bạn tan thành mây khói. Hãy bình tĩnh và tỉnh táo, bạn mới có thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được hanh thông. Những hiểu lầm ngày một tăng cao khiến người tuổi này và đối phương có dấu hiệu rạn nứt. Nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này, cả hai cần nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Vận trình của người tuổi Hợi trong ngày thứ 7 này gặp phải không ít trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, cục diện Dần Tỵ Tương Hại ảnh hưởng khá tiêu cực đến người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Có kẻ xấu bụng vẫn luôn chờ bạn lộ ra sơ hở để nhắm vào và hạ bệ bạn. Lúc này, hãy cẩn trọng trong từng lời nói hành động của mình, đừng để xảy ra những sự việc không mong muốn.

May mắn có Chính Tài ở bên trợ lực, mọi vấn đề cũng dần được giải quyết ổn thỏa. Hãy cứ yên tâm rằng những nỗ lực của bạn rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi, đừng vội bỏ cuộc ngay khi gần chạm tay tới đích đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Người tuổi này có khả năng gặp phải những áp lực về tài chính do chi tiêu quá nhiều ngay từ ngày đầu nhận lương.

Cục diện Dần Tỵ Tương Hại ảnh hưởng khá tiêu cực đến người tuổi Dần trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo