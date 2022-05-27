Sau 18h ngày mai 28/5: HUNG CÁT đan xen, tử vi dự đoán 3 con giáp này cẩn trọng lời nói, không cẩn thận tiền mất tật mang, người trong tối rắp tâm hãm hại, tình duyên không mấy tiến triển

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 28/5/2022 ngày mai, tuổi Mão có xu hướng nói lời khó nghe. Con giáp này đang cố tỏ ra là người hiểu biết hơn một người lớn tuổi nào đó. Việc hơn thua này sẽ khiến mọi người không hài lòng về cách hành xử thiếu khôn ngoan của bản mệnh.

Tuổi Mão đang vấn vương bao nỗi sầu lo vì chuyện tình cảm. Quan hệ anh em bất hòa, không đồng thuận có chiều hướng căng thẳng hơn, tình cảm cá nhân cũng đứng trên bờ rạn nứt, chuyện chẳng có gì nhưng vì không ai chịu nhượng bộ nên mọi chuyện ngày càng bung bét hơn.

Đôi khi tuổi Mão cần phải học cách từ bỏ cái tôi và nhìn nhận mọi việc khách quan hơn, nếu muốn tiến hành một công việc nào đó. Dàn xếp, sẵn sàng để có thể hợp tác và chia sẻ lợi ích chung là một việc thực sự quan trọng, cũng đánh dấu sự trưởng thành của con giáp này trong suy nghĩ.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 28/5/2022 ngày mai, tuổi Mão có xu hướng nói lời khó nghe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 28/5/2022 ngày mai, tuổi Tỵ có thể phải đảm nhiệm vai trò của trọng tài, và rồi việc phải làm thế nào để có thể phân định một cách khách quan sẽ là thách thức đối với con giáp này.

Công việc thuận lợi nên đây cũng là điều khiến tiểu nhân ghen tị và muốn tìm cách hạ bệ bạn. Ngày mai nếu có kế hoạch đầu tư, sử dụng tiền bạc thì tuổi Tỵ nên thận trọng, đừng bốc đồng mà tạo cơ hội cho kẻ xấu. Luôn luôn cẩn trọng trong mọi việc, tuy hơi mất thời gian nhưng bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, Hỏa Thủy xung khắc không tốt cho vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh. Nhất là con giáp này đừng để chúng gây ra những rắc rối liên quan tới mối quan hệ, việc gì ra việc nấy, chớ nên nhập nhằng với nhau.

Bên cạnh đó, Hỏa Thủy xung khắc không tốt cho vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 28/5/2022 ngày mai, ảnh hưởng của Tý Mùi tương hại nên tuổi Mùi chớ chủ quan, có một số việc tưởng là xong xuôi nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố. Do đó, khi làm được nhiệm vụ nào con giáp này phải cẩn thận kiểm tra lại hoặc nhờ người khác đối soát vì có những lỗi không tự mình nhận ra được.

Trong ngày mai, tuổi Mùi được nhắc nhở cần tỏ thái độ rõ ràng một chút nếu muốn tiến hành một công việc gì đó, bởi vì mọi người xung quanh trong tâm lý muốn nghỉ ngơi, và điều này vô tình làm tăng cảm giác căng thẳng, lo lắng của con giáp này.

Chuyện tốt thì người ta nhận về mình, chuyện xấu thì họ lại đổ lên đầu tuổi Thìn. Bạn mệt mỏi, chán nản vì công sức không được ghi nhận, lòng tốt bị phản bội. Nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực quá nhé, ông trời luôn có mắt sẽ chẳng để ai phải thua thiệt bao giờ đâu.

Trong ngày mai, tuổi Mùi được nhắc nhở cần tỏ thái độ rõ ràng một chút nếu muốn tiến hành một công việc gì đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo