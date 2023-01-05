Sau 17h chiều ngày 5/1, không giàu sang cũng thành tỷ phú: 3 con giáp vét sạch của nhà Trời, tài lộc hồng phát, sự nghiệp hanh thông, làm ăn lời lãi lớn

Tâm linh - Tử vi 05/01/2023 13:15

Tử vi báo hiệu tin vui, từ sau 17h chiều ngày 5/1, tài lộc liên tiếp tới, 3 con giáp này càng chăm chỉ làm càng dễ phát tài giàu sang.

Tuổi Tỵ

Từ sau 17h chiều ngày 5/1 tài vận của người tuổi Tỵ hùng hậu, phong phúc. Bạn tỏ ra độ lượng và hào phóng trong chuyện chi tiêu, mua sắm. Mặc dù làm được nhiều nhưng con giáp này chi cũng nhiều. Lại thêm ưu điểm hiếu thuận, biết lo nghĩ cho gia đình nên việc mua sắm tuần này chủ yếu là dành cho gia đình.

Sau 17h chiều ngày 5/1, không giàu sang cũng thành tỷ phú: 3 con giáp vét sạch của nhà Trời, tài lộc hồng phát, sự nghiệp hanh thông, làm ăn lời lãi lớn - Ảnh 1

Vì thói quen chi tiêu xa xỉ nên bạn ít khi liếc mắt tới những vật phẩm "đại hạ giá" ngoài đường phố. Bạn luôn cho rằng đồ xa xỉ mới đủ tư cách biểu hiện giá trị bản thân mình. Một phần cũng bởi bạn kiếm nhiều và thu hoạch nhiều nên đôi khi bạn khá vô tư vô lo trong chuyện tiêu tiền.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khó khăn nên Tỵ không nên vung tay quá trán. Hãy biết kiểm soát chi tiêu cho hợp lý hơn để không bị rơi vào tình thế khó khăn.

Tuổi Mùi

Từ sau 17h chiều ngày 5/1, tuổi Mùi sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Sau 17h chiều ngày 5/1, không giàu sang cũng thành tỷ phú: 3 con giáp vét sạch của nhà Trời, tài lộc hồng phát, sự nghiệp hanh thông, làm ăn lời lãi lớn - Ảnh 2

Tài vận từ sau 17h chiều ngày 5/1 của tuổi Mùi khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc. Sự gia tăng tài chính giúp con giáp có những ngày cuối năm tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Nhưng hãy nhớ, Đừng tiêu xài hoang phí quá mức. Bạn nên để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

Con giáp này còn trở thành ngôi sao may mắn của người xung quanh. Bạn bè hoặc người thân cũng được hưởng “ké” vận son của Mùi. Ai làm ăn chung, hợp tác cùn bạn trong tháng cũng bội thu tài lộc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tiếp tục những tháng ngày làm việc thuận lợi. Nhờ sự giúp đỡ cát tinh, con giáp này hành sự thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Thu nhập đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính thức. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt thời cơ kiếm tiền để giữ một khoản tiết kiệm cho riêng mình.

Sau 17h chiều ngày 5/1, không giàu sang cũng thành tỷ phú: 3 con giáp vét sạch của nhà Trời, tài lộc hồng phát, sự nghiệp hanh thông, làm ăn lời lãi lớn - Ảnh 3

Cả Chính Tài và Thứ Tài của con giáp này đều có xu hướng tăng. Từ sau 17h chiều ngày 5/1, ai gặp xui thì gặp chứ tuổi Dần thì chỉ có gặp vận đỏ, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ, tạo dựng cho mình những thành quả cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư, khiến nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

 

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 5/1/2023 tử vi ngày 5/1 của 12 con giáp tử vi tuần mơi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng